Анфиса Чехова продемонстрировала позу кошки во время занятий йогой

Анфиса Чехова поделилась на своей странице в Instagram своим мнением относительно физических упражнений. Она считает, что без двигательной активности поддержать хорошую форму просто невозможно. Потому она рекомендует своим подписчикам найти занятие по душе, чтобы это дополнительно мотивировало к занятию спортом.На снимке она запечатлена в позе кошки, которая сильно прогибает спину. Подписчики высоко оценили формы, которые подчеркивает эта асана йоги. «На это можно смотреть вечно! Красота», «Анфиса, у Вас крутая растяжка... Прогиб просто супер», «Умная, гибкая, фигуристая красавица. Женщина-мечта», - комментировали фолловеры.Многие подписчики делились своими впечатлениями от занятий йогой и другими видами спорта. А мужчины писали комплименты относительно фотографии к этому посту.