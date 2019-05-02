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Анфиса Чехова продемонстрировала позу кошки во время занятий йогой

Анфиса Чехова не перестает впечатлять своими формами подписчиков в Instagram. Она сфотографировалась во время выполнения своей любимой асаны из йоги.
Анфиса Чехова продемонстрировала позу кошки во время занятий йогой

Анфиса Чехова поделилась на своей странице в Instagram своим мнением относительно физических упражнений. Она считает, что без двигательной активности поддержать хорошую форму просто невозможно. Потому она рекомендует своим подписчикам найти занятие по душе, чтобы это дополнительно мотивировало к занятию спортом.

На снимке она запечатлена в позе кошки, которая сильно прогибает спину. Подписчики высоко оценили формы, которые подчеркивает эта асана йоги. «На это можно смотреть вечно! Красота», «Анфиса, у Вас крутая растяжка... Прогиб просто супер», «Умная, гибкая, фигуристая красавица. Женщина-мечта», - комментировали фолловеры.

Многие подписчики делились своими впечатлениями от занятий йогой и другими видами спорта. А мужчины писали комплименты относительно фотографии к этому посту.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:00

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