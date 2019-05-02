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Стилисты раскритиковали Лолиту Милявскую за неудачный образ

Певица Лолита Милявская получила суровый вердикт по поводу своего внешнего вида от стилиста студии Dajmur Анастасии Николаевой. Эксперт отметила неудачный выбор платья и макияжа звезды.
Стилисты раскритиковали Лолиту Милявскую за неудачный образ

Последний образ Лолиты Милявской, которая выбрала платье в стразах и яркий макияж с акцентом на губы, Анастасия Николаева считает неудачным. Стразы, по ее мнению, создают эффект 3D и подчеркивают неудачные места, особенно живот. Макияж глаз при этом выделяет связанные с солидным возрастом артистки несовершенства века, а ярко накрашенные губы выставляют певицу в невыгодном свете. Эксперт считает неудачными наращенные белые пряди на черных волосах Лолиты Милявской.
Стилисты раскритиковали Лолиту Милявскую за неудачный образ

Певицу многие считают экстравагантной, а ее стиль вызывает разнообразную реакцию у публики. В новом интервью артистка отметила, что ее супруг против постоянной занятости на работе и потребовал больше отдыхать. Поэтому в майские выходные Милявская решила провести время с семьей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:48

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