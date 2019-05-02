Стилисты раскритиковали Лолиту Милявскую за неудачный образ





Последний образ Лолиты Милявской, которая выбрала платье в стразах и яркий макияж с акцентом на губы, Анастасия Николаева считает неудачным. Стразы, по ее мнению, создают эффект 3D и подчеркивают неудачные места, особенно живот. Макияж глаз при этом выделяет связанные с солидным возрастом артистки несовершенства века, а ярко накрашенные губы выставляют певицу в невыгодном свете. Эксперт считает неудачными наращенные белые пряди на черных волосах Лолиты Милявской.Певицу многие считают экстравагантной, а ее стиль вызывает разнообразную реакцию у публики. В новом интервью артистка отметила, что ее супруг против постоянной занятости на работе и потребовал больше отдыхать. Поэтому в майские выходные Милявская решила провести время с семьей.