Ученые: Близкая к Земле черная дыра-монстр словно юла вращает пространство





Австралийские специалисты занялись изучением системы V404 Cygni, удаленную от Голубой планеты на расстоянии 8 тысяч световых лет и состоящую из черной дыры. Последняя в девять раз тяжелее Солнца. Черная дыра постепенно уничтожает объект исследования.Авторы работы признались: за долгие годы они впервые столкнулись с изменением направления джетов черных дыр в короткие сроки. В процессе забора материи от компаньона вокруг гравитационного монстра образовывается аккреционный диск, который с приближением меняет плотность и температуру. В подобных системах есть джеты, появляющиеся в центре диска или в черной дыре.Далее происходит выброс материи в космос на скорости около 60% от скорости света. Как правило, джеты выбрасывают материю без изменения направлений за короткое время, но в этот раз они изменяли «маршрут» каждые несколько часов. По мнению исследователей, подобное объясняется эффектом Лензе Тирринга, согласно которому черная дыра могла распасться на нестабильные кольца, вращающиеся в разных направлениях и сталкивающиеся друг с другом.V404 начала проявлять активность четыре года назад, а до этого она «спала» на протяжении 26 лет. Наблюдения за системой удивили астрономов, так как ее поведение не соответствовало имеющимся ранее представлениям. Новое открытие даст возможность ученым узнать, как черные дыры воздействуют на образование галактик.