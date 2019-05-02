АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Одинокие люди более подвержены риску развития психических заболеваний
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Длинный отпуск может предотвратить болезни сердца

Ученые из Финляндии в результате исследования пришли к выводу, что недостаточный отдых повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врачи рекомендуют проводить в отпуске не менее четырех недель в год.
Длинный отпуск может предотвратить болезни сердца

Ученые кардиологи исследовали вопрос развития различных патологий сердечно-сосудистой системы. В эксперименте приняло участие 1222 мужчины, за которыми наблюдали в течение 40 лет. Среди испытуемых были люди, имеющие различного рода вредные привычки, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Каждый из таких подопытных вошел в так называемую «группу риска» по возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Остальных участников эксперимента отнесли к контрольной группе.

Ученые отметили любопытный факт – люди из контрольной группы умирали раньше, чем люди из группы риска. Но впоследствии показатели смертности сравнялись.

Исследователи обратили внимание, что испытуемые, которые проводили в отпуске менее трех недель, имели повышенный на 37% риск преждевременной смерти, чем другие. При этом они могли вести и здоровый образ жизни. Ученые сделали вывод, что полноценный продолжительный отдых необходим для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мирослава Дума впервые показала лицо
Медики рассказали, как сохранить
"Это великолепно": Анна Седокова
Ксения Бородина: «Надо расставаться,
Ученые: Близкая к Земле черная
Старшую дочь Анджелины Джоли и Брэда
Длинный отпуск может предотвратить
Новый император Японии Нарухито получит
Надежда Мейхер-Грановская предстала на
Дискретные видеокарты Intel Xe получат
Анфиса Чехова продемонстрировала позу
Ученые обнаружили воду на астероиде
Стилисты раскритиковали Лолиту
Диетологи: Мед не является полезной
Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал
Ученые обнаружили новый вид креветок в
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер
Росгвардия не советует людям размещать
Глафира Тарханова коротко подстриглась
Диетологи назвали веские причины для
Анна Семенович и Анастасия Макеева
В Москве врачи предлагают лечение
Иосиф Пригожин призвал прекратить
Ученые: Одинокие люди более подвержены
Billboard опубликовал имена лучших
Google добавила функцию автоматического
Евгений Петросян улетел отдыхать от
Ученые из России выяснили, что столица
Ольга Кабо рассказала фанатам о своем
В Германии заметили во время
Просмотреть все новости