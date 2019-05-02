Длинный отпуск может предотвратить болезни сердца





Ученые кардиологи исследовали вопрос развития различных патологий сердечно-сосудистой системы. В эксперименте приняло участие 1222 мужчины, за которыми наблюдали в течение 40 лет. Среди испытуемых были люди, имеющие различного рода вредные привычки, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Каждый из таких подопытных вошел в так называемую «группу риска» по возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Остальных участников эксперимента отнесли к контрольной группе.Ученые отметили любопытный факт – люди из контрольной группы умирали раньше, чем люди из группы риска. Но впоследствии показатели смертности сравнялись.Исследователи обратили внимание, что испытуемые, которые проводили в отпуске менее трех недель, имели повышенный на 37% риск преждевременной смерти, чем другие. При этом они могли вести и здоровый образ жизни. Ученые сделали вывод, что полноценный продолжительный отдых необходим для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.