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Анна Семенович и Анастасия Макеева подрались из-за юбки на съемках фильма “Гардемарины”

Певица Анна Семенович и актриса Анастасия Макеева устроили драку из-за юбки, что случилось в процессе съемок ленты “Гардемарины”. Артистка разместила видео удачной импровизации на своей странице в сети Instagram.
Анна Семенович и Анастасия Макеева подрались из-за юбки на съемках фильма “Гардемарины”

Анна Семенович продолжает принимать участие в новом проекте авторства Светланы Дружининой “Гардемарины”. Съемочный процесс начался 24 апреля, но вся группа уже успела сдружиться, о чем певица сообщила в Instagram. Также в социальной сети появилось видео, где артистка с Анастасией Макеевой на камеру дерутся за красивую юбку. Публика высоко оценила удачную импровизацию, а также назвала запись забавной.

Анна Семенович отметила, что роли уже распределены, а ранее ради участия в данном проекте певица перекрасилась в темный цвет. Артистка долгое время придерживалась светлого оттенка, но теперь она является шатенкой. Поклонники отметили, что перемены, хоть и вынужденные, добавили свежести в образ Семенович.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:45

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