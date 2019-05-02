Анна Семенович и Анастасия Макеева подрались из-за юбки на съемках фильма “Гардемарины”

Анна Семенович продолжает принимать участие в новом проекте авторства Светланы Дружининой “Гардемарины”. Съемочный процесс начался 24 апреля, но вся группа уже успела сдружиться, о чем певица сообщила в Instagram. Также в социальной сети появилось видео, где артистка с Анастасией Макеевой на камеру дерутся за красивую юбку. Публика высоко оценила удачную импровизацию, а также назвала запись забавной.Анна Семенович отметила, что роли уже распределены, а ранее ради участия в данном проекте певица перекрасилась в темный цвет. Артистка долгое время придерживалась светлого оттенка, но теперь она является шатенкой. Поклонники отметили, что перемены, хоть и вынужденные, добавили свежести в образ Семенович.