Дискретные видеокарты Intel Xe получат аппаратную поддержку трассировки лучей
Компания Intel заявила о том, что их первые дискретные видеокарты Intel Xe получат аппаратную поддержку трассировки лучей. Выход новинок запланирован на 2020 год, но пока неизвестно, на какой сегмент рынка видеоадаптеров бренд собирается делать основную ставку.
В рамках конференции FMX 2019, посвященной графике, анимации, спецэффектам, играм и цифровым медиа представитель компании Intel заявил о том, что их первые дискретные видеокарты Intel Xe получат аппаратную поддержку трассировки лучей. Это говорит о том, что технологический гигант уже заканчивает разработку собственных RT-ядер. Джим Джефферс, представляющий Intel на этом мероприятии, заявил, что их решения будут ориентированы на центры обработки данных и получат поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей через API и библиотеку Intel Rendering Framework.
Несмотря на то, что первые в истории бренда дискретные видеокарты в первую очередь нацелены на работу с данными и на корпоративный сегмент, эксперты не сомневаются, что видеоадаптеры Intel Xe появятся и для игровых решений. В настоящий момент неизвестно, насколько широкой будет модельная линейка, но не стоит ждать слишком большого выбора, ведь это лишь первые шаги компании в этом направлении. До этого Intel занималась только интегрированной и встроенной в свои процессоры графикой. Выход новинок на рынок ожидается уже в 2020 году.
В рамках конференции FMX 2019, посвященной графике, анимации, спецэффектам, играм и цифровым медиа представитель компании Intel заявил о том, что их первые дискретные видеокарты Intel Xe получат аппаратную поддержку трассировки лучей. Это говорит о том, что технологический гигант уже заканчивает разработку собственных RT-ядер. Джим Джефферс, представляющий Intel на этом мероприятии, заявил, что их решения будут ориентированы на центры обработки данных и получат поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей через API и библиотеку Intel Rendering Framework.
Несмотря на то, что первые в истории бренда дискретные видеокарты в первую очередь нацелены на работу с данными и на корпоративный сегмент, эксперты не сомневаются, что видеоадаптеры Intel Xe появятся и для игровых решений. В настоящий момент неизвестно, насколько широкой будет модельная линейка, но не стоит ждать слишком большого выбора, ведь это лишь первые шаги компании в этом направлении. До этого Intel занималась только интегрированной и встроенной в свои процессоры графикой. Выход новинок на рынок ожидается уже в 2020 году.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:06