



В рамках конференции FMX 2019, посвященной графике, анимации, спецэффектам, играм и цифровым медиа представитель компании Intel заявил о том, что их первые дискретные видеокарты Intel Xe получат аппаратную поддержку трассировки лучей. Это говорит о том, что технологический гигант уже заканчивает разработку собственных RT-ядер. Джим Джефферс, представляющий Intel на этом мероприятии, заявил, что их решения будут ориентированы на центры обработки данных и получат поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей через API и библиотеку Intel Rendering Framework.Несмотря на то, что первые в истории бренда дискретные видеокарты в первую очередь нацелены на работу с данными и на корпоративный сегмент, эксперты не сомневаются, что видеоадаптеры Intel Xe появятся и для игровых решений. В настоящий момент неизвестно, насколько широкой будет модельная линейка, но не стоит ждать слишком большого выбора, ведь это лишь первые шаги компании в этом направлении. До этого Intel занималась только интегрированной и встроенной в свои процессоры графикой. Выход новинок на рынок ожидается уже в 2020 году.