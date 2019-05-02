Глафира Тарханова коротко подстриглась и поинтересовалась мнением поклонников
Глафира Тарханова решила кардинально изменить имидж. Она коротко подстриглась и спросила поклонников об их впечатлениях от изменения ее образа.
Длинные волосы Глафиры Тархановой были ее своеобразной визитной карточкой, дополняя ее образ. Короткая стрижка изменила ее до неузнаваемости. Актриса опубликовала свое фото в Instagram и спросила у подписчиков их мнение относительно перемен в ее имидже.
Поклонники отреагировали удивлением: «А можно вид сзади? Очень сложно поверить. Но если это все же правда, то я вами даже горжусь. Решиться на кардинальные изменения многим очень сложно», «Ого!!! Кардинально! Как говорила моя бабушка: "Красоту ничем не испортить"».
Подписчики не верят в такие кардинальные изменения, ссылаясь на страницу автора фотосессии. Там они заметили, что волосы остались целы и просто не попали в кадр. «Зайдите в профиль фотографа. Там хвостик сзади», - подсказывают некоторые фолловеры.
Длинные волосы Глафиры Тархановой были ее своеобразной визитной карточкой, дополняя ее образ. Короткая стрижка изменила ее до неузнаваемости. Актриса опубликовала свое фото в Instagram и спросила у подписчиков их мнение относительно перемен в ее имидже.
Поклонники отреагировали удивлением: «А можно вид сзади? Очень сложно поверить. Но если это все же правда, то я вами даже горжусь. Решиться на кардинальные изменения многим очень сложно», «Ого!!! Кардинально! Как говорила моя бабушка: "Красоту ничем не испортить"».
Подписчики не верят в такие кардинальные изменения, ссылаясь на страницу автора фотосессии. Там они заметили, что волосы остались целы и просто не попали в кадр. «Зайдите в профиль фотографа. Там хвостик сзади», - подсказывают некоторые фолловеры.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:00