Глафира Тарханова коротко подстриглась и поинтересовалась мнением поклонников

Длинные волосы Глафиры Тархановой были ее своеобразной визитной карточкой, дополняя ее образ. Короткая стрижка изменила ее до неузнаваемости. Актриса опубликовала свое фото в Instagram и спросила у подписчиков их мнение относительно перемен в ее имидже.Поклонники отреагировали удивлением: «А можно вид сзади? Очень сложно поверить. Но если это все же правда, то я вами даже горжусь. Решиться на кардинальные изменения многим очень сложно», «Ого!!! Кардинально! Как говорила моя бабушка: "Красоту ничем не испортить"».Подписчики не верят в такие кардинальные изменения, ссылаясь на страницу автора фотосессии. Там они заметили, что волосы остались целы и просто не попали в кадр. «Зайдите в профиль фотографа. Там хвостик сзади», - подсказывают некоторые фолловеры.