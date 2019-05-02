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Глафира Тарханова коротко подстриглась и поинтересовалась мнением поклонников

Глафира Тарханова решила кардинально изменить имидж. Она коротко подстриглась и спросила поклонников об их впечатлениях от изменения ее образа.
Глафира Тарханова коротко подстриглась и поинтересовалась мнением поклонников

Длинные волосы Глафиры Тархановой были ее своеобразной визитной карточкой, дополняя ее образ. Короткая стрижка изменила ее до неузнаваемости. Актриса опубликовала свое фото в Instagram и спросила у подписчиков их мнение относительно перемен в ее имидже.
Поклонники отреагировали удивлением: «А можно вид сзади? Очень сложно поверить. Но если это все же правда, то я вами даже горжусь. Решиться на кардинальные изменения многим очень сложно», «Ого!!! Кардинально! Как говорила моя бабушка: "Красоту ничем не испортить"».

Подписчики не верят в такие кардинальные изменения, ссылаясь на страницу автора фотосессии. Там они заметили, что волосы остались целы и просто не попали в кадр. «Зайдите в профиль фотографа. Там хвостик сзади», - подсказывают некоторые фолловеры.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:00

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