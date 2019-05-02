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Иосиф Пригожин призвал прекратить нападки на Алсу

Известный продюсер Иосиф Пригожин призвал всех прекратить нападки на Алсу, которые связаны с победой её дочери в программе «Голос. Дети». Кроме этого, певица должна огласить результаты предстоящего Евровидения-2019.
Иосиф Пригожин призвал прекратить нападки на Алсу

Пригожин уверен, что вся информация по поводу каких-либо нарушений в программе «Голос. Дети» является провокацией и не соответствует истине. Ему не понятно, почему все накинулись на Алсу, и попросил «убрать от неё руки». Также продюсер отметил, что певица имеет полное право поехать на Евровидение-2019 и огласить его результаты.

Напомним, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне программы «Голос. Дети», набрав 56 процентов голосов. Однако многих удивил такой отрыв, и они заподозрили подвох, в результате чего была назначена проверка итогов голосования. Специалисты по кибербезопасности из компании Group-IB подтвердили аномальную активность во время голосования, однако официальных результатов расследования пока нет.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:29

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