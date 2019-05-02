Диетологи: Мед не является полезной альтернативой сахара
Специалисты из британской организации Action on Sugar провели исследование меда и других «полезных» подсластителей, которые люди привыкли использовать вместо сахара. В результате было установлено, что абсолютное большинство утверждений о безопасном аналоге не соответствуют истине.
Согласно проведенному исследованию, большинство людей употребляют большое количество сахарозаменителей, считая их безопасными. Однако это мнение является большим заблуждением. Тесты показали, что ложка меда имеет 6 граммов свободных сахаров, в то время как ложка сахара всего 4 грамма. Негативно также воздействуют на ситуацию маркетинговые компании, которые обманывают людей, выдавая продукт безопасным, с целью собственной прибыли.
В день человеку можно употреблять не более 30 грамм свободных сахаров. Злоупотребление может привести к ряду таких заболеваний, как ожирение, диабет, рак, болезни печени и зубов. Поэтому для обеспечения здоровья нужно учитывать именно показатель свободных сахаров при употреблении пищи. Желательно обратиться к диетологу, который поможет составить правильный рацион для конкретного случая.
Согласно проведенному исследованию, большинство людей употребляют большое количество сахарозаменителей, считая их безопасными. Однако это мнение является большим заблуждением. Тесты показали, что ложка меда имеет 6 граммов свободных сахаров, в то время как ложка сахара всего 4 грамма. Негативно также воздействуют на ситуацию маркетинговые компании, которые обманывают людей, выдавая продукт безопасным, с целью собственной прибыли.
В день человеку можно употреблять не более 30 грамм свободных сахаров. Злоупотребление может привести к ряду таких заболеваний, как ожирение, диабет, рак, болезни печени и зубов. Поэтому для обеспечения здоровья нужно учитывать именно показатель свободных сахаров при употреблении пищи. Желательно обратиться к диетологу, который поможет составить правильный рацион для конкретного случая.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:44