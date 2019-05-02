АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Одинокие люди более подвержены риску развития психических заболеваний
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Диетологи: Мед не является полезной альтернативой сахара

Специалисты из британской организации Action on Sugar провели исследование меда и других «полезных» подсластителей, которые люди привыкли использовать вместо сахара. В результате было установлено, что абсолютное большинство утверждений о безопасном аналоге не соответствуют истине.
Диетологи: Мед не является полезной альтернативой сахара

Согласно проведенному исследованию, большинство людей употребляют большое количество сахарозаменителей, считая их безопасными. Однако это мнение является большим заблуждением. Тесты показали, что ложка меда имеет 6 граммов свободных сахаров, в то время как ложка сахара всего 4 грамма. Негативно также воздействуют на ситуацию маркетинговые компании, которые обманывают людей, выдавая продукт безопасным, с целью собственной прибыли.

В день человеку можно употреблять не более 30 грамм свободных сахаров. Злоупотребление может привести к ряду таких заболеваний, как ожирение, диабет, рак, болезни печени и зубов. Поэтому для обеспечения здоровья нужно учитывать именно показатель свободных сахаров при употреблении пищи. Желательно обратиться к диетологу, который поможет составить правильный рацион для конкретного случая.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мирослава Дума впервые показала лицо
Медики рассказали, как сохранить
"Это великолепно": Анна Седокова
Ксения Бородина: «Надо расставаться,
Ученые: Близкая к Земле черная
Старшую дочь Анджелины Джоли и Брэда
Длинный отпуск может предотвратить
Новый император Японии Нарухито получит
Надежда Мейхер-Грановская предстала на
Дискретные видеокарты Intel Xe получат
Анфиса Чехова продемонстрировала позу
Ученые обнаружили воду на астероиде
Стилисты раскритиковали Лолиту
Диетологи: Мед не является полезной
Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал
Ученые обнаружили новый вид креветок в
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер
Росгвардия не советует людям размещать
Глафира Тарханова коротко подстриглась
Диетологи назвали веские причины для
Анна Семенович и Анастасия Макеева
В Москве врачи предлагают лечение
Иосиф Пригожин призвал прекратить
Ученые: Одинокие люди более подвержены
Billboard опубликовал имена лучших
Google добавила функцию автоматического
Евгений Петросян улетел отдыхать от
Ученые из России выяснили, что столица
Ольга Кабо рассказала фанатам о своем
В Германии заметили во время
Просмотреть все новости