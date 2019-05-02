Диетологи: Мед не является полезной альтернативой сахара





Согласно проведенному исследованию, большинство людей употребляют большое количество сахарозаменителей, считая их безопасными. Однако это мнение является большим заблуждением. Тесты показали, что ложка меда имеет 6 граммов свободных сахаров, в то время как ложка сахара всего 4 грамма. Негативно также воздействуют на ситуацию маркетинговые компании, которые обманывают людей, выдавая продукт безопасным, с целью собственной прибыли.В день человеку можно употреблять не более 30 грамм свободных сахаров. Злоупотребление может привести к ряду таких заболеваний, как ожирение, диабет, рак, болезни печени и зубов. Поэтому для обеспечения здоровья нужно учитывать именно показатель свободных сахаров при употреблении пищи. Желательно обратиться к диетологу, который поможет составить правильный рацион для конкретного случая.