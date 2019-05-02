Google добавила функцию автоматического удаления данных о пользователе





Сейчас функция автоматического удаления данных доступна не всем, но в течение ближайших недель Google даст такую возможность каждому пользователю. В перечень информации, от которой можно «избавиться», входят: активность в Сети и посещение сайтов, сведения о местоположении в отдельные моменты времени, статистика и многое другое.В настоящий момент каждый пользователь может выбрать один из двух вариантов: сохранять данные или нет, но в будущем список подобных функций будет расширен. В скором времени Google добавит возможность настраивать автоматическое удаление раз в 3 или 18 месяцев, а также добавит вариант ручной очистки.На этом технологический гигант не собирается останавливаться, поэтому он продолжит работу над расширением подобного функционала и позволит пользователям более эффективно управлять сохраняемыми системой личными данными. В первую очередь Google хочет дать каждому человеку право распоряжаться своей собственностью – личными данными, а также помочь тем, кто живет в «несвободных странах», где спецслужбы стараются получить доступ к пользовательским данным. Компания уверена, что все остальные должны следовать их примеру и защищать пользователей.