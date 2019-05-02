АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

В Китае два человека погибли после падения с горки в парке развлечений

В городе Чэнду, провинция Сычуань, Китай, в местном парке развлечений произошел смертельный инцидент, в результате которого два человека погибли, еще 12 пострадали. Все люди упали с одного из аттракционов, причины происшествия продолжают выяснять правоохранительные органы.
В Китае два человека погибли после падения с горки в парке развлечений

Инцидент произошел 1 мая около 17:00 по местному времени в одном из парков развлечений в городе Чэнду. Во время поездки на одном из аттракционов 14 человек, находившихся в так называемых «ватрушках», выпали из них и упали вниз. Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала пострадавших, среди них было 8 взрослых и 6 детей. Двое людей погибли уже в больнице, врачи не смогли их спасти, остальные продолжают находиться под наблюдением специалистов, состояние последних неизвестно.

В парке развлечений уже работают китайские правоохранители и устанавливают все обстоятельства смертельного происшествия. В настоящий момент неизвестно, с какой конкретно высоты упали пострадавшие люди, но было установлено, что общая длина трассы – чуть больше 200 метров. Очевидцы сообщают, что сама горка оснащена защитными заграждениями, предназначенными специально для подобных ситуаций, но в этот раз они не смогли спасти жизнь людям.

Всех сотрудников, причастных к данному смертельному инциденту, правоохранители задержали и допрашивают, а сам парк развлечений закрыли до выяснения всех обстоятельств.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Кабо рассказала фанатам о своем
В Германии заметили во время
Актеры «Теории большого взрыва»
Умение определять первые симптомы
Нонна Гришаева похвасталась стройной
Глава Redmi опроверг последнюю «утечку»
Таролог Марианна Абравитова рассказала
Эксперты назвали самые популярные
Полина Гагарина удивила поклонников
В Китае два человека погибли после
«Самолет начал падать»: Анна Снаткина
В Китае найдены наскальные рисунки
Филипп Киркоров оригинально поздравил
В Сети появилась подробная информация
«Выбирают по типажу, а не голосу»: Юрий
Россия предоставила Северной Корее
Адель впервые после развода упомянула о
Huawei стала лидером по росту объемов
«Узаконенное беззаконие»: Садальский
Татьяна Навка показала фигуру в бикини
Психологи: Безделье поможет сохранить
Татьяна Котова поинтересовалась
В России продажи полезных продуктов
Урологи дали несколько советов для
Сергей Лазарев рассказал о периоде
Равшана Куркова рассказала, как
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает
YasidDesign показала спасающего от
Ольга Рапунцель решила напомнить
Кейт Миддлтон в честь дня рождения
Просмотреть все новости