В Китае два человека погибли после падения с горки в парке развлечений





Инцидент произошел 1 мая около 17:00 по местному времени в одном из парков развлечений в городе Чэнду. Во время поездки на одном из аттракционов 14 человек, находившихся в так называемых «ватрушках», выпали из них и упали вниз. Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала пострадавших, среди них было 8 взрослых и 6 детей. Двое людей погибли уже в больнице, врачи не смогли их спасти, остальные продолжают находиться под наблюдением специалистов, состояние последних неизвестно.В парке развлечений уже работают китайские правоохранители и устанавливают все обстоятельства смертельного происшествия. В настоящий момент неизвестно, с какой конкретно высоты упали пострадавшие люди, но было установлено, что общая длина трассы – чуть больше 200 метров. Очевидцы сообщают, что сама горка оснащена защитными заграждениями, предназначенными специально для подобных ситуаций, но в этот раз они не смогли спасти жизнь людям.Всех сотрудников, причастных к данному смертельному инциденту, правоохранители задержали и допрашивают, а сам парк развлечений закрыли до выяснения всех обстоятельств.