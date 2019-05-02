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Ученые обнаружили воду на астероиде Итокава

Ученые исследовали фрагменты астероида Итокава и обнаружили воду в их составе. По мнению специалистов, подобные космические тела могли доставить около половины воды мирового океана в период формирования Земли.
Ученые обнаружили воду на астероиде Итокава

Астероид Итокава по форме напоминает арахис, имеет длину около полкилометра и ширину порядка 300 метров. Основываясь на данных, полученных путем наблюдения за космическим объектом с земных телескопов, ученые отнесли его к спектральному классу S, что показывает принадлежность его к каменистым метеоритам, являющимися осколками астероидов этого типа.

Специалисты предполагают, что родительское тело Итокавы имело диаметр не менее 19 километров, которое в одном из столкновений было разбито на мелкие фрагменты, два из которых впоследствии образовали данный астероид. Несмотря на то, что метеорит подвергся воздействию радиации и других факторов, на нем сохранились следы воды.

Ученые выдвигают версию, что с помощью таких метеоритов была доставлена вода и другие элементы, необходимые для зарождения жизни на Земле. Теоретически, таким способом могла развиться и другая планета в иных системах.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:52

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