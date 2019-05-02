Ученые обнаружили воду на астероиде Итокава





Астероид Итокава по форме напоминает арахис, имеет длину около полкилометра и ширину порядка 300 метров. Основываясь на данных, полученных путем наблюдения за космическим объектом с земных телескопов, ученые отнесли его к спектральному классу S, что показывает принадлежность его к каменистым метеоритам, являющимися осколками астероидов этого типа.Специалисты предполагают, что родительское тело Итокавы имело диаметр не менее 19 километров, которое в одном из столкновений было разбито на мелкие фрагменты, два из которых впоследствии образовали данный астероид. Несмотря на то, что метеорит подвергся воздействию радиации и других факторов, на нем сохранились следы воды.Ученые выдвигают версию, что с помощью таких метеоритов была доставлена вода и другие элементы, необходимые для зарождения жизни на Земле. Теоретически, таким способом могла развиться и другая планета в иных системах.