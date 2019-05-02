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В Москве врачи предлагают лечение «синдрома гея»

Врачи-проктологи одной из московских клиник предлагают лечение «синдрома гея». К этой проблеме склонны мужчины, которые ведут гомосексуальную жизнь.
В Москве врачи предлагают лечение «синдрома гея»

Объявление о лечебном заведении и спектре его услуг было размещено в Сети. Под «синдромом гея» специалисты подразумевают механическое повреждение прямой кишки в результате воздействия посторонних предметов. Доктора клиники проведут полное проктологическое обследование, после чего назначат оптимальное лечение. В информационном превью лечебного заведения сказано, что профессионалы справятся со всеми заболеваниями ануса, прямой и толстой кишки, и учтут все индивидуальные особенности клиента.

Также специалисты клиники уверяют, что для лечения «синдрома гея» используются мини-инвазивные технологии, которые являются безопасными и очень эффективными. Скриншоты этого объявления быстро распространились в Интернете и вызвали бурное обсуждение среди пользователей Сети.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:36

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