В Москве врачи предлагают лечение «синдрома гея»
Врачи-проктологи одной из московских клиник предлагают лечение «синдрома гея». К этой проблеме склонны мужчины, которые ведут гомосексуальную жизнь.
Объявление о лечебном заведении и спектре его услуг было размещено в Сети. Под «синдромом гея» специалисты подразумевают механическое повреждение прямой кишки в результате воздействия посторонних предметов. Доктора клиники проведут полное проктологическое обследование, после чего назначат оптимальное лечение. В информационном превью лечебного заведения сказано, что профессионалы справятся со всеми заболеваниями ануса, прямой и толстой кишки, и учтут все индивидуальные особенности клиента.
Также специалисты клиники уверяют, что для лечения «синдрома гея» используются мини-инвазивные технологии, которые являются безопасными и очень эффективными. Скриншоты этого объявления быстро распространились в Интернете и вызвали бурное обсуждение среди пользователей Сети.
Объявление о лечебном заведении и спектре его услуг было размещено в Сети. Под «синдромом гея» специалисты подразумевают механическое повреждение прямой кишки в результате воздействия посторонних предметов. Доктора клиники проведут полное проктологическое обследование, после чего назначат оптимальное лечение. В информационном превью лечебного заведения сказано, что профессионалы справятся со всеми заболеваниями ануса, прямой и толстой кишки, и учтут все индивидуальные особенности клиента.
Также специалисты клиники уверяют, что для лечения «синдрома гея» используются мини-инвазивные технологии, которые являются безопасными и очень эффективными. Скриншоты этого объявления быстро распространились в Интернете и вызвали бурное обсуждение среди пользователей Сети.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:36