Ученые из России выяснили, что столица Золотой Орды обходилась без башен и стен





До наших дней сохранились рвы и валы Болгара, который являлся столицей Золотой Орды в XIV веке. В прошлом исследователи данных укреплений были уверены, что на валу имелась деревянная стена и башни. Однако новая работа показала, что серьезных деревянных укреплений здесь не было, что опровергло прошлую теорию. Вал имел до четырех метров в ширину и протяженность около шести километров, что защищало город от “конной лавины”. На данный момент неизвестно, каким веком датируется строительство данных сооружений, но в слоях под валом обнаружены предметы 40-х годов XIV века.Вал прошел по одной из дорог и действующему кладбищу, а также был построен в спешке, это говорит о том, что городу грозила опасность. Эксперты предполагают, что в Золотой Орде шла междоусобная война, в которой были задействованы конные отряды, не способные вести продолжительную осаду.