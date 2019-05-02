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Ученые из России выяснили, что столица Золотой Орды обходилась без башен и стен

Российские археологи пришли к выводу, что первая столица Золотой Орды обходилась без защитных стен и башен. Укрепления Болгара XIV века составляли рвы и валы, что выяснили сотрудники нескольких вузов России.
Ученые из России выяснили, что столица Золотой Орды обходилась без башен и стен

До наших дней сохранились рвы и валы Болгара, который являлся столицей Золотой Орды в XIV веке. В прошлом исследователи данных укреплений были уверены, что на валу имелась деревянная стена и башни. Однако новая работа показала, что серьезных деревянных укреплений здесь не было, что опровергло прошлую теорию. Вал имел до четырех метров в ширину и протяженность около шести километров, что защищало город от “конной лавины”. На данный момент неизвестно, каким веком датируется строительство данных сооружений, но в слоях под валом обнаружены предметы 40-х годов XIV века.

Вал прошел по одной из дорог и действующему кладбищу, а также был построен в спешке, это говорит о том, что городу грозила опасность. Эксперты предполагают, что в Золотой Орде шла междоусобная война, в которой были задействованы конные отряды, не способные вести продолжительную осаду.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:05

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