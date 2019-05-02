Нонна Гришаева похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде
Отечественная актриса Нонна Гришаева показала фигуру в облегающем платье на новой фотографии в сети Instagram. В публикации 47-летняя артистка отметила, что настало время для активной подготовки к предстоящему пляжному сезону.
Нонна Гришаева воспитывает двоих детей и остается загруженной на работе, но при этом не забывает делиться с многочисленными фанатами яркими событиями из своей жизни. Накануне на своей странице в сети Instagram актриса показала обтягивающее платье, демонстрирующее, что к пляжному сезону она уже приготовилась. Поклонники заметили тонкую талию Нонны Гришаевой и подтянутый живот. Артистка подчеркнула, что в праздник Первого мая ей пришлось работать.
В комментариях подписчики выразили свое восхищение платьем, а также естественной красотой актрисы. Вскоре Нонна Гришаева проведет набор своего курса на факультете эстрады ГИТИСа, который состоится сразу после выпавших на май праздников.
Нонна Гришаева воспитывает двоих детей и остается загруженной на работе, но при этом не забывает делиться с многочисленными фанатами яркими событиями из своей жизни. Накануне на своей странице в сети Instagram актриса показала обтягивающее платье, демонстрирующее, что к пляжному сезону она уже приготовилась. Поклонники заметили тонкую талию Нонны Гришаевой и подтянутый живот. Артистка подчеркнула, что в праздник Первого мая ей пришлось работать.
В комментариях подписчики выразили свое восхищение платьем, а также естественной красотой актрисы. Вскоре Нонна Гришаева проведет набор своего курса на факультете эстрады ГИТИСа, который состоится сразу после выпавших на май праздников.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:41