Нонна Гришаева похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде

Нонна Гришаева воспитывает двоих детей и остается загруженной на работе, но при этом не забывает делиться с многочисленными фанатами яркими событиями из своей жизни. Накануне на своей странице в сети Instagram актриса показала обтягивающее платье, демонстрирующее, что к пляжному сезону она уже приготовилась. Поклонники заметили тонкую талию Нонны Гришаевой и подтянутый живот. Артистка подчеркнула, что в праздник Первого мая ей пришлось работать.В комментариях подписчики выразили свое восхищение платьем, а также естественной красотой актрисы. Вскоре Нонна Гришаева проведет набор своего курса на факультете эстрады ГИТИСа, который состоится сразу после выпавших на май праздников.