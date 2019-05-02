АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Нонна Гришаева похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде

Отечественная актриса Нонна Гришаева показала фигуру в облегающем платье на новой фотографии в сети Instagram. В публикации 47-летняя артистка отметила, что настало время для активной подготовки к предстоящему пляжному сезону.
Нонна Гришаева похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде

Нонна Гришаева воспитывает двоих детей и остается загруженной на работе, но при этом не забывает делиться с многочисленными фанатами яркими событиями из своей жизни. Накануне на своей странице в сети Instagram актриса показала обтягивающее платье, демонстрирующее, что к пляжному сезону она уже приготовилась. Поклонники заметили тонкую талию Нонны Гришаевой и подтянутый живот. Артистка подчеркнула, что в праздник Первого мая ей пришлось работать.

В комментариях подписчики выразили свое восхищение платьем, а также естественной красотой актрисы. Вскоре Нонна Гришаева проведет набор своего курса на факультете эстрады ГИТИСа, который состоится сразу после выпавших на май праздников.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Кабо рассказала фанатам о своем
В Германии заметили во время
Актеры «Теории большого взрыва»
Умение определять первые симптомы
Нонна Гришаева похвасталась стройной
Глава Redmi опроверг последнюю «утечку»
Таролог Марианна Абравитова рассказала
Эксперты назвали самые популярные
Полина Гагарина удивила поклонников
В Китае два человека погибли после
«Самолет начал падать»: Анна Снаткина
В Китае найдены наскальные рисунки
Филипп Киркоров оригинально поздравил
В Сети появилась подробная информация
«Выбирают по типажу, а не голосу»: Юрий
Россия предоставила Северной Корее
Адель впервые после развода упомянула о
Huawei стала лидером по росту объемов
«Узаконенное беззаконие»: Садальский
Татьяна Навка показала фигуру в бикини
Психологи: Безделье поможет сохранить
Татьяна Котова поинтересовалась
В России продажи полезных продуктов
Урологи дали несколько советов для
Сергей Лазарев рассказал о периоде
Равшана Куркова рассказала, как
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает
YasidDesign показала спасающего от
Ольга Рапунцель решила напомнить
Кейт Миддлтон в честь дня рождения
Просмотреть все новости