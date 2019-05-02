В Германии заметили во время тест-драйва новый автомобиль Mercedes-AMG A45
Предполагается, что новый автомобиль немецкого производителя Mercedes-AMG A45 будет продемонстрирован осенью на Французском автосалоне. Однако недавно его заметили на улицах Германии и «слили» снимки в Сеть.
30 апреля в Интернете было опубликовано несколько снимков закамуфлированного Mercedes-AMG A45, который проходил тест-драйв на улицах Нюрбургринга. Новинка должна быть продемонстрирована публике этой осенью во время Французского автосалона. Известно что «заряженный» хэтчбек будет оборудован двухлитровым четырёхцилиндровым силовым агрегатом с турбонаддувом, который будет иметь мощность в 380 лошадиных силы. Модификация серии S достигнет мощности в 415 лошадиных сил. Автомобиль оборудуют 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Машина получит полный привод.
Об изменениях интерьера и экстерьера пока ничего не известно, однако они точно будут. Стоимость этого автомобиля еще не разглашалась. Когда транспортное средство поступит на рынок - пока не известно.
30 апреля в Интернете было опубликовано несколько снимков закамуфлированного Mercedes-AMG A45, который проходил тест-драйв на улицах Нюрбургринга. Новинка должна быть продемонстрирована публике этой осенью во время Французского автосалона. Известно что «заряженный» хэтчбек будет оборудован двухлитровым четырёхцилиндровым силовым агрегатом с турбонаддувом, который будет иметь мощность в 380 лошадиных силы. Модификация серии S достигнет мощности в 415 лошадиных сил. Автомобиль оборудуют 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Машина получит полный привод.
Об изменениях интерьера и экстерьера пока ничего не известно, однако они точно будут. Стоимость этого автомобиля еще не разглашалась. Когда транспортное средство поступит на рынок - пока не известно.
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:56