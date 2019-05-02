«Выбирают по типажу, а не голосу»: Юрий Лоза прокомментировал скандал на «Голос. Дети»





Свой комментарий этой ситуации Юрий Лоза дал на странице в Facebook. Музыкант отметил, что ему практически целый день звонили и просили прокомментировать скандал на проекте «Голос. Дети», поэтому он решил поделиться своим мнением. Певец отмечает, что многие люди не понимают суть конкурса, так как его изначально неправильно назвали. Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное направление на Первом канале, рассказывает артист, как-то ему проговорился и заявил, что отбор идет не по голосу, а по типажу.Данная информация достаточно точно объясняет все происходящее. По мнению Юрия Лозы, хорошего певца могут «отсеять» еще на стадии слепых прослушиваний, если он не подходит по формату и стилю. Музыкант предложил переименовать проект «Голос. Дети» в «Симпатяшка», «Детская неожиданность» или «Первачок».Певец уверен, если бы программа называлась правильно и отражала свое содержание, то у зрителей не возникало бы никаких вопросов и конфликтов. Следует отметить, что Юрий Лоза, несмотря на свою постоянную критику в адрес и российских, и зарубежных коллег, никак не коснулся темы Алсу и ее дочери Микеллы.