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Полина Гагарина удивила поклонников идеальным шпагатом в воздухе во время отдыха в ОАЭ

Исполнительница Полина Гагарина во время отдыха в ОАЭ решила удивить своих многочисленных поклонников. Звезда российского шоу-бизнеса показала Instagram-аудитории идеальный шпагат в воздухе.

Полина Гагарина удивила поклонников идеальным шпагатом в воздухе во время отдыха в ОАЭ

Певица на протяжении последних двух месяцев все свое время посвящала работе. Гагарина стала участницей китайского вокального шоу Singer, где дошла до финала. В настоящий момент артистка решила насладиться отдыхом в Дубае после активной творческой деятельности.

Недавно в личном блоге знаменитости появилось новое интересное фото, где запечатлена в шпагате, сделанном во время прыжка. В комментарии исполнительница назвала свой трюк «Полина Вандам Гагарина» и указала, что сможет повторить его во время выступления в Мегаспорте 29 ноября.

Всего за несколько часов снимок Гагариной, которую пользователи нарекли «соперницей Волочковой», оценили более трех тысяч фанатов. «Можно в балет», «Волочкова начала нервничать», «Полина Ван Волочкова», - писали восхищенные «выходкой» кумира фолловеры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:33

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