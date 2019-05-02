Полина Гагарина удивила поклонников идеальным шпагатом в воздухе во время отдыха в ОАЭ

Певица на протяжении последних двух месяцев все свое время посвящала работе. Гагарина стала участницей китайского вокального шоу Singer, где дошла до финала. В настоящий момент артистка решила насладиться отдыхом в Дубае после активной творческой деятельности.Недавно в личном блоге знаменитости появилось новое интересное фото, где запечатлена в шпагате, сделанном во время прыжка. В комментарии исполнительница назвала свой трюк «Полина Вандам Гагарина» и указала, что сможет повторить его во время выступления в Мегаспорте 29 ноября.Всего за несколько часов снимок Гагариной, которую пользователи нарекли «соперницей Волочковой», оценили более трех тысяч фанатов. «Можно в балет», «Волочкова начала нервничать», «Полина Ван Волочкова», - писали восхищенные «выходкой» кумира фолловеры.