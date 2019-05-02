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Глава Redmi опроверг последнюю «утечку» дизайна флагманского смартфона компании

Недавно в Сети появилось фото возможного флагмана компании Redmi, что вызвало бурную реакцию у пользователей. Однако глава бренда Лю Вейбинг полностью опроверг данную утечку.
Глава Redmi опроверг последнюю «утечку» дизайна флагманского смартфона компании

Фотография была размещена на сайте утечек Slashleaks. На снимке видно, что телефон похож на модель Mi 9, однако также на промо очевидны ляпы в дизайне. Предполагалось и будущее название новинки «Redmi Х». После слива один из пользователей обратился напрямую к директору компании производителя с просьбой подтвердить информацию. Однако Лю Вейбинг полностью опроверг действительность этого фото и сказал, что новинка будет иметь более интересное название. После чего новость на портале Slashleaks получила 17 процентов достоверности и вступила в ранг «мусор».

Из сложившейся ситуации стоит сделать вывод, что не стоит верить неподтвержденной информации. В Сети существует масса мошенников, которые добиваются популярности при помощи фейковых новостей. И не всегда такие «сливы» невинны. Следует брать информацию от первоисточника, чтобы избежать ложных данных.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:39

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