«Узаконенное беззаконие»: Садальский рассказал о разграблении могилы актрисы Ирины Макаровой

В личном аккаунте кинозвезды в Instagram появилось несколько снимков, сделанных до и после инцидента на могиле коллеги и подруги Садальского. Свой пост автор начал словами: «Воры на Ваганьково (Узаконенное беззаконие в центре Москвы)». Как пишет актер, Ирины Макаровой, которую друзья называли «кошкой», не стало три года назад. В 2018 году дочь актрисы Ольга установила на ее могиле дорогое надгробие в стиле модерн. Станислав Садальский отметил: постамент уникален, на Ваганьково он никогда не встречал ничего подобного.Дочь покойной артистки утверждает, что это не первый случай такого рода. Неизвестные люди давно присматривались к ценным вещам и надгробию с целью украсть. На кладбище постоянно что-то похищают, а сотрудники не удивляются этому – «обычная практика». «На 66 гектаров земли – 6 охранников и ни одной видеокамеры», - возмущается Ольга Макарова.Подписчики Садальского очень активно отреагировали на публикацию народного блогера. Большинство людей не верят, что подобные вещи могут происходить на одном из главных погостов российской столицы. Некоторые были возмущены фактом похищения чужих надгробий.