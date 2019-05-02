Татьяна Котова поинтересовалась причиной массовой отписки от ее блога
Татьяна Котова поинтересовалась у своих поклонников о причинах отписки в социальных сетях. Звезда переживает о том, что теряет много подписчиков в последнее время.
Татьяна Котова опубликовала новый пост в сети Instagram. Она сопроводила его довольно откровенным фото с полуобнаженной грудью и поинтересовалась у своих поклонников, почему люди отписываются от ее блога. Она отметила, что хотела бы знать, почему люди теряют интерес к ее странице.
Поклонники написали ей о своем личном опыте в этом вопросе: «Я так отписалась от пары блогеров... Просто со временем поменялась у них жизнь, например, девушка родила и блог стал на 90% про беременность, ребенка, материнство и т.д., а мне это не интересно и не актуально», «Я всегда отписываюсь если много слишком явной рекламы. Вы, Татьяна, этим не злоупотребляете».
Некоторые подписчики негативно отнеслись к откровенной фотографии и сравнили порыв звезды поднять популярность таким образом с аналогичным стремлением у известной балерины: «Главное не переступить грань, как Волочкова».
Татьяна Котова опубликовала новый пост в сети Instagram. Она сопроводила его довольно откровенным фото с полуобнаженной грудью и поинтересовалась у своих поклонников, почему люди отписываются от ее блога. Она отметила, что хотела бы знать, почему люди теряют интерес к ее странице.
Поклонники написали ей о своем личном опыте в этом вопросе: «Я так отписалась от пары блогеров... Просто со временем поменялась у них жизнь, например, девушка родила и блог стал на 90% про беременность, ребенка, материнство и т.д., а мне это не интересно и не актуально», «Я всегда отписываюсь если много слишком явной рекламы. Вы, Татьяна, этим не злоупотребляете».
Некоторые подписчики негативно отнеслись к откровенной фотографии и сравнили порыв звезды поднять популярность таким образом с аналогичным стремлением у известной балерины: «Главное не переступить грань, как Волочкова».
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:31