Татьяна Котова поинтересовалась причиной массовой отписки от ее блога

Татьяна Котова опубликовала новый пост в сети Instagram. Она сопроводила его довольно откровенным фото с полуобнаженной грудью и поинтересовалась у своих поклонников, почему люди отписываются от ее блога. Она отметила, что хотела бы знать, почему люди теряют интерес к ее странице.Поклонники написали ей о своем личном опыте в этом вопросе: «Я так отписалась от пары блогеров... Просто со временем поменялась у них жизнь, например, девушка родила и блог стал на 90% про беременность, ребенка, материнство и т.д., а мне это не интересно и не актуально», «Я всегда отписываюсь если много слишком явной рекламы. Вы, Татьяна, этим не злоупотребляете».Некоторые подписчики негативно отнеслись к откровенной фотографии и сравнили порыв звезды поднять популярность таким образом с аналогичным стремлением у известной балерины: «Главное не переступить грань, как Волочкова».