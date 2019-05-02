АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Татьяна Котова поинтересовалась причиной массовой отписки от ее блога

Татьяна Котова поинтересовалась у своих поклонников о причинах отписки в социальных сетях. Звезда переживает о том, что теряет много подписчиков в последнее время.
Татьяна Котова поинтересовалась причиной массовой отписки от ее блога

Татьяна Котова опубликовала новый пост в сети Instagram. Она сопроводила его довольно откровенным фото с полуобнаженной грудью и поинтересовалась у своих поклонников, почему люди отписываются от ее блога. Она отметила, что хотела бы знать, почему люди теряют интерес к ее странице.

Поклонники написали ей о своем личном опыте в этом вопросе: «Я так отписалась от пары блогеров... Просто со временем поменялась у них жизнь, например, девушка родила и блог стал на 90% про беременность, ребенка, материнство и т.д., а мне это не интересно и не актуально», «Я всегда отписываюсь если много слишком явной рекламы. Вы, Татьяна, этим не злоупотребляете».

Некоторые подписчики негативно отнеслись к откровенной фотографии и сравнили порыв звезды поднять популярность таким образом с аналогичным стремлением у известной балерины: «Главное не переступить грань, как Волочкова».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из России выяснили, что столица
Ольга Кабо рассказала фанатам о своем
В Германии заметили во время
Актеры «Теории большого взрыва»
Умение определять первые симптомы
Нонна Гришаева похвасталась стройной
Глава Redmi опроверг последнюю «утечку»
Таролог Марианна Абравитова рассказала
Эксперты назвали самые популярные
Полина Гагарина удивила поклонников
В Китае два человека погибли после
«Самолет начал падать»: Анна Снаткина
В Китае найдены наскальные рисунки
Филипп Киркоров оригинально поздравил
В Сети появилась подробная информация
«Выбирают по типажу, а не голосу»: Юрий
Россия предоставила Северной Корее
Адель впервые после развода упомянула о
Huawei стала лидером по росту объемов
«Узаконенное беззаконие»: Садальский
Татьяна Навка показала фигуру в бикини
Психологи: Безделье поможет сохранить
Татьяна Котова поинтересовалась
В России продажи полезных продуктов
Урологи дали несколько советов для
Сергей Лазарев рассказал о периоде
Равшана Куркова рассказала, как
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает
YasidDesign показала спасающего от
Ольга Рапунцель решила напомнить
Просмотреть все новости