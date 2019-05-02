Сергей Лазарев рассказал о периоде «полного опустошения» и отсутствия денег на еду

Об этом времени в своей жизни Сергей Лазарев рассказал в шоу «Вечерний Ургант». Певец признался ведущему, что в его карьере не всегда все складывалось так, как ему хотелось, поэтому у него было множество моментов, когда он находился на грани ухода из шоу-бизнеса. После распада группы Smash артист остался ни с чем. У исполнителя отсутствовали деньги на еду, и он не знал, что ему делать. Как признается звезда, в тот момент он чувствовал «полное опустошение» и размышлял о завершении музыкальной карьеры. Несмотря на это, Сергей Лазарев нашел в себе силы начать сначала и занялся выпуском сольных песен. Знаменитость уверен: такие моменты бывают в карьере любого творческого человека, главное - преодолеть их и не потерять веру в самого себя.Также Сергей Лазарев рассказал о подготовке к выступлению на «Евровидении». Певец, представляющий Россию на этом международном песенном конкурсе, отметил, что песня «Scream» ему очень нравится, и он верит в ее потенциал. Именно данную композицию артист исполнил для зрителей «Вечернего Урганта».