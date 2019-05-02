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В Санкт-Петербурге обнаружен труп с огнестрельным ранением в голову

В квартире, которая находится в Московском районе города Санкт-Петербург, арендодатель обнаружил труп арендатора с огнестрельным ранением в голову. Инцидент произошел 30 апреля примерно в 12 часов ночи.
В Санкт-Петербурге обнаружен труп с огнестрельным ранением в голову

Как пояснила собственница жилья, она приехала проверить своего арендатора, в результате обнаружив его труп с огнестрельным ранением в голову. Более никого в квартире не было. Женщина предоставила всю информацию о мужчине сотрудникам правоохранительных органов. Погибшему было 48 лет, он официально нигде не работал и проживал один.

Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Было ли это умышленное преступление - неизвестно, поскольку подробной информации о происшествии нет.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:36

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