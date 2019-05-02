Пять инвесторов, готовых приступить к созданию канатной дороги в Москве, назвал вице-мэр Владимир Ефимов





Проектная пропускная способность – до 19 тысяч пассажиров в сутки. Как сообщает РИА Новости, столичный бюджет не вкладывается в строительство и эксплуатацию проекта стоимостью более трех миллиардов рублей. Все затраты несет инвестор по концессионному соглашению, которое рассчитано на 25 лет, сама дорога остается в собственности Москвы. Как сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, пять компаний намерены побороться за право реализовать проект. Это две столичные компании: ООО «Московские канатные дороги» и ООО «Профлогистиксервис», Санкт-петербургское ООО «Развитие канатных дорог», а также ООО «Национальные канатные дороги» и ООО «Старый город».