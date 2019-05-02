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Huawei стала лидером по росту объемов продаж в первом квартале 2019 года

Китайский бренд Huawei стал лидером по росту объемов продаж за первые три месяца 2019 года. Всего за первый квартал было куплено почти 311 млн устройств, что на 6,6% меньше результатов прошлого периода.
Huawei стала лидером по росту объемов продаж в первом квартале 2019 года

Лидером мирового рынка по-прежнему остается корейский производитель Samsung. Данная компания в первом квартале 2019 года реализовала 71,9 млн смартфонов и занимает 23,1% всех объемов продаж. Несмотря на это, показатели бренда, по сравнению с прошлым периодом, ухудшились на 8,1%. На второе место вырвалась китайская компания Huawei, ее результаты – 59,1 млн смартфонов и 19% всего мирового рынка. При этом данный бренд показал невероятный рост продаж – 50,3%. Именно он позволил сместить бренд Apple со второй строчки, которую он занимал в первом квартале 2018 года. Теперь эта американская компания вынуждена довольствоваться лишь 3-м местом рейтинга. За первые 3 месяца 2019 года бренд реализовал 36,4 млн устройств, что на 30,2% ниже прошлого периода. При этом данный производитель занимает 11,7% рынка.
Huawei стала лидером по росту объемов продаж в первом квартале 2019 года

Четвертное место по объему продаж в первом квартале 2019 года занимает Xiaomi, ее результаты – 25 млн смартфонов и 8% в общем объеме. Пятерку лидеров замыкают два других китайских бренда, показавших схожие результаты – Vivo и Oppo. За этот период они реализовали 23,2 и 23,1 млн устройств соответственно. При этом у Vivo имеется рост на 24%, а у Oppo – это падение на 6%. Остальные бренды реализовали 72,1 млн смартфонов, и падение объемов их продаж составило 21,5%.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:45

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