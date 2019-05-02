Huawei стала лидером по росту объемов продаж в первом квартале 2019 года





Лидером мирового рынка по-прежнему остается корейский производитель Samsung. Данная компания в первом квартале 2019 года реализовала 71,9 млн смартфонов и занимает 23,1% всех объемов продаж. Несмотря на это, показатели бренда, по сравнению с прошлым периодом, ухудшились на 8,1%. На второе место вырвалась китайская компания Huawei, ее результаты – 59,1 млн смартфонов и 19% всего мирового рынка. При этом данный бренд показал невероятный рост продаж – 50,3%. Именно он позволил сместить бренд Apple со второй строчки, которую он занимал в первом квартале 2018 года. Теперь эта американская компания вынуждена довольствоваться лишь 3-м местом рейтинга. За первые 3 месяца 2019 года бренд реализовал 36,4 млн устройств, что на 30,2% ниже прошлого периода. При этом данный производитель занимает 11,7% рынка.Четвертное место по объему продаж в первом квартале 2019 года занимает Xiaomi, ее результаты – 25 млн смартфонов и 8% в общем объеме. Пятерку лидеров замыкают два других китайских бренда, показавших схожие результаты – Vivo и Oppo. За этот период они реализовали 23,2 и 23,1 млн устройств соответственно. При этом у Vivo имеется рост на 24%, а у Oppo – это падение на 6%. Остальные бренды реализовали 72,1 млн смартфонов, и падение объемов их продаж составило 21,5%.