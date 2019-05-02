Психологи: Безделье поможет сохранить психическое здоровье





Ученые проанализировали современный темп жизни, занятость и способы отдыха среднестатистического человека. Они пришли к выводу, что психика подвергается серьезным нагрузкам, а это чревато развитием таких проблем, как профессиональное выгорание, тревожные расстройства, постоянный стресс.По мнению специалистов, те люди, которые следят за своим здоровьем должны добавить себе в ежедневную программу ухода за здоровьем помимо правильного питания и физических нагрузок еще и пассивный отдых. Они отмечают, что необходимо сознательно создавать условия для того, чтобы сидеть без дела некоторое время, постараться прекратить умственную деятельность.Психологи считают, что такие упражнения повысят эффективность работы, а также помогут отдохнуть и не перегружаться. Специалисты рекомендуют определить момент, когда во время большой загруженности мозг начинает «отключаться», и именно тогда переключиться с активной деятельности к пассивности.