Психологи: Безделье поможет сохранить психическое здоровье
Психологи заявили о пользе чередования нагрузок и пассивного отдыха. Безделье, по мнению специалистов, необходимо для поддержания психического здоровья.
Ученые проанализировали современный темп жизни, занятость и способы отдыха среднестатистического человека. Они пришли к выводу, что психика подвергается серьезным нагрузкам, а это чревато развитием таких проблем, как профессиональное выгорание, тревожные расстройства, постоянный стресс.
По мнению специалистов, те люди, которые следят за своим здоровьем должны добавить себе в ежедневную программу ухода за здоровьем помимо правильного питания и физических нагрузок еще и пассивный отдых. Они отмечают, что необходимо сознательно создавать условия для того, чтобы сидеть без дела некоторое время, постараться прекратить умственную деятельность.
Психологи считают, что такие упражнения повысят эффективность работы, а также помогут отдохнуть и не перегружаться. Специалисты рекомендуют определить момент, когда во время большой загруженности мозг начинает «отключаться», и именно тогда переключиться с активной деятельности к пассивности.
Ученые проанализировали современный темп жизни, занятость и способы отдыха среднестатистического человека. Они пришли к выводу, что психика подвергается серьезным нагрузкам, а это чревато развитием таких проблем, как профессиональное выгорание, тревожные расстройства, постоянный стресс.
По мнению специалистов, те люди, которые следят за своим здоровьем должны добавить себе в ежедневную программу ухода за здоровьем помимо правильного питания и физических нагрузок еще и пассивный отдых. Они отмечают, что необходимо сознательно создавать условия для того, чтобы сидеть без дела некоторое время, постараться прекратить умственную деятельность.
Психологи считают, что такие упражнения повысят эффективность работы, а также помогут отдохнуть и не перегружаться. Специалисты рекомендуют определить момент, когда во время большой загруженности мозг начинает «отключаться», и именно тогда переключиться с активной деятельности к пассивности.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:37