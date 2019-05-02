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Урологи дали несколько советов для улучшения потенции

Из-за ряда факторов значительно увеличилось количество мужчин, имеющих проблемы с потенцией. Врачи-урологи прокомментировали эту ситуацию и дали несколько советов по данному поводу.
Урологи дали несколько советов для улучшения потенции

В России мужчинам довольно сложно справляться с проблемами в репродуктивной сфере по ряду причин. Во-первых, из-за отсутствия необходимого количества специалистов. Государственных урологов на всю страну всего семь тысяч, в то время как гинекологов 40 тысяч. Можно обратиться в платную консультацию, но там больше заинтересованы в продолжительности лечения, нежели в результате. Во-вторых, мужчины больше подвержены воздействию внешних факторов, что также сказывается на средней продолжительности жизни, которая на 10 лет меньше, чем у женщин. Все это негативно влияет и на репродуктивную функцию организма человека.

Специалисты утверждают, что проблемы с потенцией также имеют связь с продолжительностью жизни, поскольку эректильная дисфункция – признак болезни сердечно-сосудистой системы, которая приводит к инфарктам и инсультам. Также сбои в репродуктивной системе провоцируют психические изменения в поведении мужчины. Он становится менее активным и теряет интерес ко всему.

Врачи рекомендуют вести активный образ жизни, заниматься зарядкой или ходить в спортзал. Это поможет поддерживать организм в тонусе и придаст сил. Также стоит уделить внимание правильному питанию, поскольку ожирение негативно влияет на потенцию и может привести к другим заболеваниям. В случае возникновения проблем с репродуктивной системой необходимо сразу обратиться к специалисту, поскольку затягивание похода к врачу может только усугубить ситуацию. Не стоит заниматься самолечением, потому что последствия могут оказаться весьма плачевными.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:26

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