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Кейт Миддлтон в честь дня рождения принцессы Шарлотты показала, как выросла дочь

Маленькой принцессе Шарлотте 2 мая исполняется четыре года. В честь дня рождения Кейт Миддлтон решила показать на фото, как выросла ее дочь за это время.
Кейт Миддлтон в честь дня рождения принцессы Шарлотты показала, как выросла дочь

Новые фото единственной дочери принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на официальной странице в Instagram. Супруги не могли определиться и опубликовали несколько кадров юной наследницы британского престола. На первом снимке малышка позирует в ярком голубом платье с белым воротником, сидя на траве. Согласно трендам нынешнего сезона маленькой моднице подобрали к наряду кроссовки. В комментарии к фото отмечается, что его сделали в саду особняка, расположенного в Норфолке.

На двух других кадрах дочь герцогов Кембриджских запечатлена в темной водолазке, клетчатой юбке и кардигане, что очень напоминает школьную форму. Последний наряд позволяет понять, как выросла принцесса Шарлотта, которой скоро предстоит отправиться в одну из частных школ. С января 2018 года дочь Миддлтон ходит в детский сад, расположенный рядом с Кенсингтонским дворцом. Супруги остановили выбор на государственном учреждении, где проводят время и дети из обычных семей.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:05

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