Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филлиппе Коэн

Об этом стало известно из публикации Джуда Лоу на странице в Instagram. Актер разместил снимки, на которых запечатлен со своей возлюбленной Филлиппой Коэн, выходящим из мэрии Старого Мэрилбоуна. Супруга голливудской звезды выбрала для этого события необычное белое мини-платье и шляпку с вуалью, а ее избранник предпочел темно-синий костюм, широкополую шляпу в тон и голубые замшевые ботинки. После оформления своего брака молодожены устроили небольшой свадебный обед, на котором присутствовали только самые близкие люди.Джуд Лоу и Филлиппа Коэн вместе уже 4 года, но стать мужем и женой они решили только в феврале 2019 года. Изначально будущие супруги хотели устроить пышную свадьбу в Париже, но вскоре изменили планы и предпочли скромное празднование в Лондоне. Филлиппа Коэн является психологом, работающим с частными компаниями. Ее целью является повышение производительности и эффективности персонала фирм, с помощью решения их личных и рабочих проблем.Напомним, для актера Джуда Лоу это уже второй брак. До этого звезда был женат на Сэйди Фрост, в этих отношениях у них родилось трое детей. Несмотря на это, у самого актера пятеро наследников, двое из которых родились вне брака.