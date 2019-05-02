YasidDesign показала спасающего от апокалипсиса Bugatti Divo

Дизайнеры работали над изображением в рамках заказа от создателей сериала «Комендантский час» об апокалипсисе на Земле, с зараженным неизвестным вирусом населением. По сюжету, попавшие в опасные участки жители могут получить убежище на острове, где нет вируса, но для этого нужно победить в нелегальной гонке на автомобилях, в стиле которых и разрисован Bugatti Divo.Настоящая машина схожа с Chiron, но у нее более злобный вид. У гиперкара более агрессивный дизайн, улучшенная колесная база, уменьшенный вес и развитое аэродинамическое оперение, но силовая установка такая, как у стандартного Bugatti Shiron мотор на 8 литров, генерирующий 1500 лошадиных сил.