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Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Новый внедорожник Kia Xceed, являющийся модифицированной версией хэтчбека Ceed, рассекретили до официальной премьеры. Новинка получит оригинальный дизайн, а ее презентация должна состояться уже в ближайшее время.
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Об этом стало известно совсем недавно, когда внедорожник Kia Xceed заметили во время дорожных испытаний в Нидерландах. Данная новинка проходила их без какой-либо маскировки, что удивило многих. Согласно опубликованным фото, данная модификация хэтчбека Ceed получит полностью оригинальный дизайн, что выгодно выделит ее на фоне Ford Focus Active, ведь последний практически никак не отличается от оригинального Focus.

Внедорожник Kia Xceed будет иметь новую оптику, измененные бамперы, увеличенный дорожный просвет и расширители колесных арок. Уникальный экстерьер новинки дополнят диффузор с парой выхлопных труб и массивный задний спойлер, добавляющий авто агрессивности.

Покупателям Kia Xceed предложат 2 бензиновых двигателя: 1,4-литровый, генерирующий 140 «лошадок», и 1,6-литровый на 204 лошадиные силы. Кроме того, будут доступны 2 дизельных мотора: 1,6-литровые, выдающие 115 и 136 «лошадей» соответственно. Автопроизводитель не предусмотрел опцию полного привода, он будет только передним.
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Анонс Kia Xceed должен состояться уже в ближайшее время. Стоимость новинки также неизвестна, хэтчбек Kia Ceed в России продают от 990 тысяч рублей, а универсал – от 1 млн 29 тысяч.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:36

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