Анастасия Волочкова временно разрешила поклонникам комментировать ее посты в Instagram
Балерина Анастасия Волочкова открыла возможность оставлять комментарии под ее постами, размещенными на просторах сети Instagram. Ранее эта функция была закрыта для фолловеров звезды.
Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова приняла решение ограничить возможность отставлять отзывы под публикациями для своей аудитории. Причиной этому послужили негативные отзывы в адрес звезды, однако накануне поклонники получили возможность комментировать посты артистки. Поводом для этого события стала фотосессия Волочковой. На снимке она предстала с несвойственными ей кудрявыми волосами, что стало причиной нелестных комментариев со стороны фолловеров. Некоторые сравнили балерину с бабушкой и обвинили ее в безвкусице.
В результате Анастасия Волочкова вновь ограничила возможности поклонников на собственной странице, закрыв комментарии в Instagram. Под последней записью артистки собралось более 14 тысяч отметок “мне нравится”.
Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова приняла решение ограничить возможность отставлять отзывы под публикациями для своей аудитории. Причиной этому послужили негативные отзывы в адрес звезды, однако накануне поклонники получили возможность комментировать посты артистки. Поводом для этого события стала фотосессия Волочковой. На снимке она предстала с несвойственными ей кудрявыми волосами, что стало причиной нелестных комментариев со стороны фолловеров. Некоторые сравнили балерину с бабушкой и обвинили ее в безвкусице.
В результате Анастасия Волочкова вновь ограничила возможности поклонников на собственной странице, закрыв комментарии в Instagram. Под последней записью артистки собралось более 14 тысяч отметок “мне нравится”.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00