Анастасия Волочкова временно разрешила поклонникам комментировать ее посты в Instagram

Несколько месяцев назад Анастасия Волочкова приняла решение ограничить возможность отставлять отзывы под публикациями для своей аудитории. Причиной этому послужили негативные отзывы в адрес звезды, однако накануне поклонники получили возможность комментировать посты артистки. Поводом для этого события стала фотосессия Волочковой. На снимке она предстала с несвойственными ей кудрявыми волосами, что стало причиной нелестных комментариев со стороны фолловеров. Некоторые сравнили балерину с бабушкой и обвинили ее в безвкусице.В результате Анастасия Волочкова вновь ограничила возможности поклонников на собственной странице, закрыв комментарии в Instagram. Под последней записью артистки собралось более 14 тысяч отметок “мне нравится”.