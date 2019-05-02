Зрители «Игры престолов» позавидовали маникюру Короля Ночи
Совсем недавно вышла 3 серия 8 сезона культового сериала «Игра престолов», где войско людей сразилось с армией Короля Ночи. Несмотря на эпичное и масштабное сражение, больше всего зрителей поразил маникюр предводителя живых мертвецов, которому позавидовали многие девушки.
Финальный восьмой сезон сериала «Игра престолов» находится на своем экваторе: совсем недавно вышла 3 серия. В ней случился долгожданный бой армии людей против войска Короля Ночи. Данный эпизод принес зрителям множество красочных и запоминающихся моментов и сцен, но больше всего их удивил идеальный модный маникюр предводителя живых мертвецов. Его руки несколько раз показывали крупным планом, что позволило внимательно рассмотреть ногти и их форму. Фанаты «Игры престолов» отмечают, что подобному маникюру могут позавидовать многие девушки. Они выделяют модную сейчас форму ногтей и их аккуратность.
Зрители сериала «Игра престолов» по-разному восприняли такую деталь. Некоторым она понравилась, и они считают, что в этом нет ничего плохого, другие же назвали это серьезной ошибкой людей, отвечающих за образ Короля Ночи. Такие фанаты уверены – подобный маникюр у живого мертвеца сильно портит его внешний вид и не соответствует этому персонажу.
Напомним, в 7 и 8 сезоне Короля Ночи сыграл новый актер, раньше работавший в «Игре престолов» каскадером. Ричард Брейк получил подобное предложение и не смог от него отказаться.
Финальный восьмой сезон сериала «Игра престолов» находится на своем экваторе: совсем недавно вышла 3 серия. В ней случился долгожданный бой армии людей против войска Короля Ночи. Данный эпизод принес зрителям множество красочных и запоминающихся моментов и сцен, но больше всего их удивил идеальный модный маникюр предводителя живых мертвецов. Его руки несколько раз показывали крупным планом, что позволило внимательно рассмотреть ногти и их форму. Фанаты «Игры престолов» отмечают, что подобному маникюру могут позавидовать многие девушки. Они выделяют модную сейчас форму ногтей и их аккуратность.
Зрители сериала «Игра престолов» по-разному восприняли такую деталь. Некоторым она понравилась, и они считают, что в этом нет ничего плохого, другие же назвали это серьезной ошибкой людей, отвечающих за образ Короля Ночи. Такие фанаты уверены – подобный маникюр у живого мертвеца сильно портит его внешний вид и не соответствует этому персонажу.
Напомним, в 7 и 8 сезоне Короля Ночи сыграл новый актер, раньше работавший в «Игре престолов» каскадером. Ричард Брейк получил подобное предложение и не смог от него отказаться.
Night KING? Honey have you seen those nails? More like Night YAAAS QUEEN 💅🏽 #GOT #GameofThrones pic.twitter.com/ZP9HsYj5RR— Amanda (@AmandaCardinal) 29 апреля 2019 г.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:44