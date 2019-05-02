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Зрители «Игры престолов» позавидовали маникюру Короля Ночи

Совсем недавно вышла 3 серия 8 сезона культового сериала «Игра престолов», где войско людей сразилось с армией Короля Ночи. Несмотря на эпичное и масштабное сражение, больше всего зрителей поразил маникюр предводителя живых мертвецов, которому позавидовали многие девушки.
Зрители «Игры престолов» позавидовали маникюру Короля Ночи

Финальный восьмой сезон сериала «Игра престолов» находится на своем экваторе: совсем недавно вышла 3 серия. В ней случился долгожданный бой армии людей против войска Короля Ночи. Данный эпизод принес зрителям множество красочных и запоминающихся моментов и сцен, но больше всего их удивил идеальный модный маникюр предводителя живых мертвецов. Его руки несколько раз показывали крупным планом, что позволило внимательно рассмотреть ногти и их форму. Фанаты «Игры престолов» отмечают, что подобному маникюру могут позавидовать многие девушки. Они выделяют модную сейчас форму ногтей и их аккуратность.

Зрители сериала «Игра престолов» по-разному восприняли такую деталь. Некоторым она понравилась, и они считают, что в этом нет ничего плохого, другие же назвали это серьезной ошибкой людей, отвечающих за образ Короля Ночи. Такие фанаты уверены – подобный маникюр у живого мертвеца сильно портит его внешний вид и не соответствует этому персонажу.

Напомним, в 7 и 8 сезоне Короля Ночи сыграл новый актер, раньше работавший в «Игре престолов» каскадером. Ричард Брейк получил подобное предложение и не смог от него отказаться.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:44

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