В Петербурге девушка с пистолетом и розовым зонтом ограбила мужчину
В Санкт-Петербурге на станции метро «Площадь Восстания» произошло необычное ограбление. Молодая девушка, вооруженная пистолетом, забрала у мужчины его личные вещи и скрылась, ее приметы – розовые зонт и шарф.
Необычное ограбление произошло 30 апреля около 10:55 по местному времени в Санкт-Петербурге. Мужчина находился на станции метро «Площадь Восстания», когда к нему подошла неизвестная девушка. Она потребовала от него передать ей ценные личные вещи, пригрозив пострадавшему пистолетом. Мужчина выполнил эти требования, после чего правонарушительница быстро села в поезд, следовавший в сторону станции «Чернышевской».
По словам пострадавшего, девушка, ограбившая его, имела характерную внешность. Ее возраст около 25 лет, рост 165-170 см, а волосы собраны в хвост. Одета в бардовое пальто, черные сапоги и юбку. Больше всего правонарушительницу из толпы выделяют розовые зонт и шарф. При себе также имела заметную женскую сумку черного цвета, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Правоохранители Санкт-Петербурга уже приняли заявление от пострадавшего мужчины, составили портрет грабителя и занимаются ее поисками. Полицейские попросили простых людей быть крайне осторожными, так как злоумышленница вооружена и может причинить вред окружающим.
Напомним, недавно в Засвияжье вооруженная канцелярским ножом женщина ограбила 63-летнюю пенсионерку.
Необычное ограбление произошло 30 апреля около 10:55 по местному времени в Санкт-Петербурге. Мужчина находился на станции метро «Площадь Восстания», когда к нему подошла неизвестная девушка. Она потребовала от него передать ей ценные личные вещи, пригрозив пострадавшему пистолетом. Мужчина выполнил эти требования, после чего правонарушительница быстро села в поезд, следовавший в сторону станции «Чернышевской».
По словам пострадавшего, девушка, ограбившая его, имела характерную внешность. Ее возраст около 25 лет, рост 165-170 см, а волосы собраны в хвост. Одета в бардовое пальто, черные сапоги и юбку. Больше всего правонарушительницу из толпы выделяют розовые зонт и шарф. При себе также имела заметную женскую сумку черного цвета, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Правоохранители Санкт-Петербурга уже приняли заявление от пострадавшего мужчины, составили портрет грабителя и занимаются ее поисками. Полицейские попросили простых людей быть крайне осторожными, так как злоумышленница вооружена и может причинить вред окружающим.
Напомним, недавно в Засвияжье вооруженная канцелярским ножом женщина ограбила 63-летнюю пенсионерку.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:41