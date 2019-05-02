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Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram. Артисты поздравили публику с Первомаем, а фанаты восхитились романтической фотографией.
Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

На странице Максима Галкина в сети Instagram появилось семейное фото с Аллой Пугачевой. Пара позировала на заднем сидении автомобиля, обнимаясь, а поклонники назвали это фото семейным и теплым. Восторг фолловеров вызвало также то, что Примадонна выглядела свежей и счастливой. Некоторые комментаторы сравнили Пугачеву и Галкина с воркующими голубками.

Свою радость за семейное счастье пары выразили также их коллеги, например, Виктория Боня и Сергей Лазарев. Они ответили взаимностью на поздравление с Первомаем. Данная публикация очень быстро набрала популярность, а за непродолжительный период времени ее оценили более 460 тысяч восторженных подписчиков.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:43

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