Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова сообщила в Instagram, что скоро станет мамой

Татьяна Храмова стала популярной после участия в проекте «Физрук», но, несмотря на интерес к ее персоне со стороны интернет-аудитории, обычно не афиширует подробности своей личной жизни. Однако недавно артистка решила порадовать своих почитателей и сообщила, что ждет ребенка.Знаменитость разместила в соцсети черно-белое фото, на котором демонстрирует округлившийся животик. Актриса подписала снимок словами: «Мы замерли в ожидании чуда...». Она также анонсировала интервью одному из отечественных изданий, в котором, по ее словам, затронуты темы о «личном, о беременности, съемках и предстоящих родах».Фолловеры принялись поздравлять свою любимицу с замечательным событием. Они порадовались за актрису, в жизни которой грядут «чудесные» перемены.