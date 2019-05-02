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Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова сообщила в Instagram, что скоро станет мамой

Татьяна Храмова, сыгравшая одну из ролей в сериале «Физрук», поделилась с подписчиками в Instagram радостным известием. Она разместила пост, в котором рассказала, что скоро станет мамой.


Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова сообщила в Instagram, что скоро станет мамой

Татьяна Храмова стала популярной после участия в проекте «Физрук», но, несмотря на интерес к ее персоне со стороны интернет-аудитории, обычно не афиширует подробности своей личной жизни. Однако недавно артистка решила порадовать своих почитателей и сообщила, что ждет ребенка.

Знаменитость разместила в соцсети черно-белое фото, на котором демонстрирует округлившийся животик. Актриса подписала снимок словами: «Мы замерли в ожидании чуда...». Она также анонсировала интервью одному из отечественных изданий, в котором, по ее словам, затронуты темы о «личном, о беременности, съемках и предстоящих родах».

Фолловеры принялись поздравлять свою любимицу с замечательным событием. Они порадовались за актрису, в жизни которой грядут «чудесные» перемены.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:13

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