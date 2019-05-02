АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает их заживлению
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2019 году

Американское издание Variety составило рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Журналисты также выяснили, что гонорары развлекательной компании Netflix несколько раз превышают суммы, выплачиваемые «монстрами» киноиндустрии.


Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2019 году

Сотрудники журнала Variety решили узнать, сколько денег заработали голливудские артисты в прошлом году. Они выяснили, что, участвуя в проектах поставщика фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix, знаменитости могут заработать намного больше средств, чем работая с крупными корпорациями, например, Sony и Warner Bros. Однако знаменитости иногда отдают предпочтение интересной роли и выбирают не самый выгодный с финансовой точки зрения проект.

В прошлом году первое месте по доходам занял актер Райан Рейнольдс, полюбившийся зрителю по роли Дедпула в одноименном фильме. За съемки в байопике «6 Underground» он получил от Netflix 27 млн долларов.

Второе место поделили между собой Дуэйн Джонсон и Роберт Дауни-младший. Они заработали по 20 млн долларов за участие в проектах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Путешествие доктора Дулиттла» соответственно.

Доход актрис Марго Робби и Кристен Стюарт оказался в два раза меньшим, чем получили их предыдущие коллеги-мужчины.

Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт расположились в конце рейтинга, заработав по 10 млн долларов за участие в девятой картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2019 году

В число самых высокооплачиваемых артистов Голливуда также вошли Уилл Смит, Джейсон Стэтхэм, Том Круз и другие.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России продажи полезных продуктов
Урологи дали несколько советов для
Сергей Лазарев рассказал о периоде
Равшана Куркова рассказала, как
Ученые: Храп вызывает травмы и мешает
YasidDesign показала спасающего от
Ольга Рапунцель решила напомнить
Кейт Миддлтон в честь дня рождения
Джуд Лоу тайно женился на своей
Специалисты NASA обнаружили метеорит,
Зрители «Игры престолов» позавидовали
Ольга Сударкина назвала Алену Рапунцель
В Санкт-Петербурге обнаружен труп с
Составлен рейтинг самых
Ксения Бородина назвала участницу
Ученые установили, что синие киты
Ирина Пинчук рассказала о причинах
Алена Савкина "Рапунцель" может
В Тибете нашли фрагмент челюсти
Пять инвесторов, готовых приступить к
Телеведущая "Дома-2" Юлия Ефременоква
Звезду "Дома-2" Ольгу Рапунцель назвали
Apple заплатит Qualcomm штраф в размере
Дочь Юлии Началовой проводит выходные с
Ксении Бородиной предрекли незавидную
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до
Первый канал вырезал из трансляции
«Ответочка»: Лиза Триандафилиди
В Сети на фото раскрыт дизайн смартфона
Звезда "Дома-2" Маргарита Агибалова
Просмотреть все новости