Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2019 году





Сотрудники журнала Variety решили узнать, сколько денег заработали голливудские артисты в прошлом году. Они выяснили, что, участвуя в проектах поставщика фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix, знаменитости могут заработать намного больше средств, чем работая с крупными корпорациями, например, Sony и Warner Bros. Однако знаменитости иногда отдают предпочтение интересной роли и выбирают не самый выгодный с финансовой точки зрения проект.В прошлом году первое месте по доходам занял актер Райан Рейнольдс, полюбившийся зрителю по роли Дедпула в одноименном фильме. За съемки в байопике «6 Underground» он получил от Netflix 27 млн долларов.Второе место поделили между собой Дуэйн Джонсон и Роберт Дауни-младший. Они заработали по 20 млн долларов за участие в проектах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Путешествие доктора Дулиттла» соответственно.Доход актрис Марго Робби и Кристен Стюарт оказался в два раза меньшим, чем получили их предыдущие коллеги-мужчины.Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт расположились в конце рейтинга, заработав по 10 млн долларов за участие в девятой картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».В число самых высокооплачиваемых артистов Голливуда также вошли Уилл Смит, Джейсон Стэтхэм, Том Круз и другие.