Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2019 году
Американское издание Variety составило рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Журналисты также выяснили, что гонорары развлекательной компании Netflix несколько раз превышают суммы, выплачиваемые «монстрами» киноиндустрии.
Сотрудники журнала Variety решили узнать, сколько денег заработали голливудские артисты в прошлом году. Они выяснили, что, участвуя в проектах поставщика фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix, знаменитости могут заработать намного больше средств, чем работая с крупными корпорациями, например, Sony и Warner Bros. Однако знаменитости иногда отдают предпочтение интересной роли и выбирают не самый выгодный с финансовой точки зрения проект.
В прошлом году первое месте по доходам занял актер Райан Рейнольдс, полюбившийся зрителю по роли Дедпула в одноименном фильме. За съемки в байопике «6 Underground» он получил от Netflix 27 млн долларов.
Второе место поделили между собой Дуэйн Джонсон и Роберт Дауни-младший. Они заработали по 20 млн долларов за участие в проектах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Путешествие доктора Дулиттла» соответственно.
Доход актрис Марго Робби и Кристен Стюарт оказался в два раза меньшим, чем получили их предыдущие коллеги-мужчины.
Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт расположились в конце рейтинга, заработав по 10 млн долларов за участие в девятой картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
В число самых высокооплачиваемых артистов Голливуда также вошли Уилл Смит, Джейсон Стэтхэм, Том Круз и другие.
Сотрудники журнала Variety решили узнать, сколько денег заработали голливудские артисты в прошлом году. Они выяснили, что, участвуя в проектах поставщика фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix, знаменитости могут заработать намного больше средств, чем работая с крупными корпорациями, например, Sony и Warner Bros. Однако знаменитости иногда отдают предпочтение интересной роли и выбирают не самый выгодный с финансовой точки зрения проект.
В прошлом году первое месте по доходам занял актер Райан Рейнольдс, полюбившийся зрителю по роли Дедпула в одноименном фильме. За съемки в байопике «6 Underground» он получил от Netflix 27 млн долларов.
Второе место поделили между собой Дуэйн Джонсон и Роберт Дауни-младший. Они заработали по 20 млн долларов за участие в проектах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Путешествие доктора Дулиттла» соответственно.
Доход актрис Марго Робби и Кристен Стюарт оказался в два раза меньшим, чем получили их предыдущие коллеги-мужчины.
Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт расположились в конце рейтинга, заработав по 10 млн долларов за участие в девятой картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
В число самых высокооплачиваемых артистов Голливуда также вошли Уилл Смит, Джейсон Стэтхэм, Том Круз и другие.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:29