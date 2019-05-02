Ксения Бородина призналась, что несколько раз отказывалась от участия в шоу "Секрет на миллион"

После выпуска программы с участием Филиппа Киркорова рейтинг просто взлетел, а за время существования проект вышел на международный уровень и получил премию "Тэфи". В нем принимали участие очень популярные звезды, а благодаря тому, что ведущей стала Лера Кудрявцева, интерес к новому проекту зрителей значительно повысился.Немногие решались открыть конверт с вопросом ценой в миллион, однако после прохождения этого испытания чаще всего отдавали деньги на благотворительность. Нашлись и те, кто отказался от участия, к примеру, Ксения Бородина. В своем аккаунте в Instagram звезда проекта "Дом-2" предложила своим поклонникам задать ей интересующие их вопросы.Некоторые поспешили спросить, приняла бы Ксения Бородина участие в шоу "Секрет на миллион", на что телеведущая ответила, что несколько раз отказывалась от этого предложения, и в будущем вряд ли когда-нибудь поменяет свое решение.