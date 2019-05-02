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Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь похудела после пластической операции

Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь после проведенной пластической операции сбросила несколько лишних килограммов. Звезда реалити отметила, что после проведенных процедур ей нужно поддерживать вес.
Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь похудела после пластической операции

Дарья Пынзарь старается изо всех сил поддерживать форму, что ей дается непросто из-за склонности к полноте. Экс-участница проекта "Дом-2" не скрывала, что прилагала много усилий, чтобы не набрать лишний вес. Она худела, занималась спортом, но килограммы все равно каждый раз возвращались. Даже когда девушка была при минимальном весе, ее лицо оставалось полноватым.

Дарья Пынзарь пыталась бороться с недостатками современными косметологическими методами, однако это не давало желаемого результата. Отчаявшись, звезда проекта "Дом-2" решилась на пластическую операцию, во время которой ей улучшили контуры лица и убрали ненавистные "брыли".

Чтобы эффект был долговременным, врачи посоветовали девушке не набирать лишних килограммов. Сама звезда признается: ей это дается непросто, когда перед глазами много запрещенной еды. Однако она нашла способ избегать соблазна. Каждый раз, когда ей хочется чего-то запрещенного, бывшая проектантка сначала выпивает стакан теплой воды, а затем медленно накладывает в тарелку разрешенные продукты.

На данный момент Дарья Пынзарь уже смогла сбросить три килограмма, стала выглядеть стройнее и продолжает держаться, чтобы сохранить результат.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:32

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