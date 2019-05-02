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Учёные: Люди начнут есть личинок из-за недостатка мяса

Люди начнут есть личинок из-за не недостатка мяса. С таким заявлением выступили учёные Квинслендского университета.
Учёные: Люди начнут есть личинок из-за недостатка мяса

По прогнозам, в недалеком будущем животноводство не справится с мировым запросом на мясо. В связи с этим, исследователи уже сейчас задумываются об альтернативных белковых ресурсах, которые не просто заменят классические, но и будут лучше по устойчивости и экологичности. Таким источником белков являются личинки, насекомые и членистоногие, однако далеко не каждый сможет их съесть.

Австралийские учёные провели эксперимент по изучению данной проблемы. Его результаты удивили. Оказывается, большинство людей готовы съесть блюдо из личинок, но при условии, что они будут хорошо обработаны и тщательно замаскированы. В Квинсленде даже придумали паруочку таких "лакомств" - мороженое из насекомых и колбасы из опарышей.



 
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Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 06:40

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