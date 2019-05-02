Телеведущая Милана Тюльпанова заговорила об агрессии Александра Кержакова





Жена бывшего нападающего российской сборной и Петербургского «Зенита» Александра Кержакова рассказала о том, как развод повлиял на их сына и на общую обстановку. Супруг, по мнению матери ребёнка, склонен к агрессии, возможно и неадекватное поведение. Об этом Милана Тюльпанова рассказала в СМИ. В прошлом году муж фактически выкрал сына, при этом он не давал ей общаться с ним. Бывшая супруга футболиста сообщила, что в жизни бывают случаи, когда отец похищает ребёнка, при этом долгое время, несмотря на решение суда, он скрывает его. Когда ситуация решилась в пользу телеведущей, она, по её словам, стала испытывать страх, что малыша могут похитить.Звезда считает, что встречи возможны лишь на её территории, при этом необходимо, чтобы увеличилось доверие. Вместе с тем можно предлагать и другие варианты общения. Суд одобрил развод Кержакова и Тюльпановой в апреле, при этом сын остался с матерью.