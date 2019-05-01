АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказывающие генные взаимодействия алгоритмы могут сделать лечение рака более эффективным
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Китайские ученые назвали Млечный путь «пожирателем галактик»

В Китае астрономы назвали Млечный путь «пожирателем галактик». Обнаружены доказательства поглощения гигантской структурой карликовых звездных скоплений. Это происходит из-за сильнейшей гравитации спиральной галактики.
Китайские ученые назвали Млечный путь «пожирателем галактик»

Открытие сделано группой ученых Национальной астрономической обсерватории при Академии наук КНР. Специалисты провели анализ химсостава звезды, ранее неизвестной науке, тело которой удалено от Солнечной системы на расстоянии 22 тыс. световых лет. Данное светило имеет высокие показатели золота, европия, серебра, урана и других тяжелых элементов. Это отличает звезду от объектов, имеющихся в гало Млечного пути. Астрофизики предположили, что объект мог образоваться в маленькой звездной системе или карликовой галактике.

Это стало возможным вследствие взаимодействия с Млечным путем и благодаря его гравитации. Ученые сделали вывод о том, что судьба карликовых звёздных скоплений, оборачивающихся вокруг гигантской спиральной галактики, неизбежна - они в итоге будут поглощены.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские ученые назвали Млечный путь
Предсказывающие генные взаимодействия
Смартфон OnePlus 7 Pro получит ОЗУ на
Филипп Киркоров назвал шуточное
Эксперты признали авокадо экологически
Aston Martin представил Vantage AMR с
Вокалистка SEREBRO Елизавета Корнилова
Владимир Пресняков поделился историей
Huawei готовит к выпуску первый
Политолог из США выступил в Школе
Елена Малышева планирует худеть на
Lexus выпустит к 2021 году бюджетный
Звезда «Пятидесяти оттенков серого»
«Врываемся в май?!»: Певица Глюкоза
В Великобритании университет нанял на
Бывший глава Google Эрик Шмидт уходит
Филипп Киркоров в день рождения получил
Компания Samsung занимается разработкой
Пелагея в поздравлении с майскими
В Ле-Бурже впервые представят макет
В Сети появилось видео репетиции дочери
Meizu 17 может стать первым
Анжелика Варум рассказала о своем
Компания Valve представила шлем
Ученые обнаружили новый механизм
Анастасия Волочкова решила использовать
Apple не желает, чтобы потребители
Церковь отказала Петросяну в аннуляции
Ученые: Яблоки улучшают микрофлору
Психолог объяснил феномен популярности
Просмотреть все новости