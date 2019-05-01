Китайские ученые назвали Млечный путь «пожирателем галактик»





Открытие сделано группой ученых Национальной астрономической обсерватории при Академии наук КНР. Специалисты провели анализ химсостава звезды, ранее неизвестной науке, тело которой удалено от Солнечной системы на расстоянии 22 тыс. световых лет. Данное светило имеет высокие показатели золота, европия, серебра, урана и других тяжелых элементов. Это отличает звезду от объектов, имеющихся в гало Млечного пути. Астрофизики предположили, что объект мог образоваться в маленькой звездной системе или карликовой галактике.Это стало возможным вследствие взаимодействия с Млечным путем и благодаря его гравитации. Ученые сделали вывод о том, что судьба карликовых звёздных скоплений, оборачивающихся вокруг гигантской спиральной галактики, неизбежна - они в итоге будут поглощены.