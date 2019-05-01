Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев





По информации американского бюро патентов, Apple получила право на изобретение полноэкранного сканера отпечатков пальцев Touch ID. Технология основывается на акустической визуализации, то есть волны, выходящие из-под экрана, распознают отпечаток пальца в любой точке дисплея.Новая разработка поможет ускорить и упростить разблокировку смартфона. Эксперты предполагают, что Touch ID заменит нынешнюю Face ID в устройствах Apple. Скорее всего, новая технология появится в iPhone 11.