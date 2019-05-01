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Ученые объяснили, почему птицы живут дольше млекопитающих

Млекопитающие живут меньше, чем птицы, доказали ученые в ходе исследования, проведенного в университете Колгейта и колледже Гамильтона. Пернатые имею большую протяженность жизни из-за ускоренного метаболизма в крови.
Ученые объяснили, почему птицы живут дольше млекопитающих

Исследователи определили, что у птиц и млекопитающих имеются значительные различия в сегменте метаболизма, причём это отражается на использовании энергии. Специалисты проверяли, наблюдается ли у пернатых более высокий окислительный процесс в крови, позволяющий им улучшать концентрации кислорода. Ученые определили, что показатели энергопотребления и процессов окисления не находятся в зависимости от того, насколько крупное тело у птицы.

Биологи выяснили, что основные параметры, связанные с процессом окисления, коррелируют с возрастом лишь у зверей. У птиц намного ниже по сравнению с млекопитающими уровень окисления в крови. Это объясняет, почему пернатые живут дольше животных, имея одинаковую массу тела.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:00

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