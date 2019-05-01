Ученые объяснили, почему птицы живут дольше млекопитающих





Исследователи определили, что у птиц и млекопитающих имеются значительные различия в сегменте метаболизма, причём это отражается на использовании энергии. Специалисты проверяли, наблюдается ли у пернатых более высокий окислительный процесс в крови, позволяющий им улучшать концентрации кислорода. Ученые определили, что показатели энергопотребления и процессов окисления не находятся в зависимости от того, насколько крупное тело у птицы.Биологи выяснили, что основные параметры, связанные с процессом окисления, коррелируют с возрастом лишь у зверей. У птиц намного ниже по сравнению с млекопитающими уровень окисления в крови. Это объясняет, почему пернатые живут дольше животных, имея одинаковую массу тела.