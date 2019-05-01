Филипп Киркоров назвал шуточное поздравление от Марины Федункив «самым креативным»

Федункив прислала имениннику посвященный ему шуточный ролик. Актриса показала, как готовила праздничный ужин при свечах для своего «самого любимого мужчины», намекая на Киркорова, чем обидела мужа. В супружеское ложе героиня видео взяла с собой картонную фигуру поп-короля эстрады. Увидев такое, мужчина пообещал отомстить жене в день рождения Николая Баскова. Как оказалось, «киношный» супруг Федункив прятал под одеялом фигуру золотого голоса страны.Подарок, подготовленный юмористкой, рассмешил Киркорова. Известный артист назвал поздравление «самым креативным» из всех, полученных на свое 52-летие. Поклонникам, как и имениннику, очень понравился сюрприз от Марины Федункив. Фолловеры восхитились талантом актрисы и отметили: она в очередной раз доказала, что является настоящей звездой комедийного жанра.