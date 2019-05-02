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Компания Isuzu представила эксклюзивный вариант пикапа D-Max

Японский бренд Isuzu подготовил специальный вариант популярной модели D-Max Arctic Trucks AT35 Safir в кузове пикап. Транспортное средство расценивается от $58 500.
Компания Isuzu представила эксклюзивный вариант пикапа D-Max

По словам представителей японской фирмы, модель выпустят в количестве десяти единиц. Каждое авто получит особую кузовную расцветку – Sapphire Blue Mica, в которой присутствуют хромированные элементы. Уникальная внешность хорошо дополняется эксклюзивными семнадцатидюймовыми колесными дисками. Речь идёт об отделке Hyper Dark. Они "обуты" в специальные покрышки, предназначенные для бездорожья. Крыша авто, а также передний бампер комплектуются LED фонарями Lazer.

В интерьере транспортного средства используется кожаный руль, сиденья, получившие синюю прострочку, и фирменный логотип Arctic Trucks на подголовниках. В салоне имеется 9-дюймовый сенсорный дисплей с разъемом HDMI, станция беспроводной зарядки для гаджетов, а также камера, встроенная в передний бампер.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:26

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