Ученые советуют ежедневно употреблять черный шоколад





Научное общество из Италии изучило свойства черного шоколада и его возможные риски для организма. Эксперты из Университета Аквила пришли к единому мнению, что лакомство способно оказывать положительное влияние на когнитивные функции головного мозга при регулярном употреблении. Данная сладость улучшает память, самочувствие и общее состояние человека. Ученые рекомендуют обязательно включить в ежедневный рацион черный шоколад людям преклонного возраста.Полезные свойства в кондитерском изделии во многом зависят от пигментов флавоноидов, отвечающих за работу метаболизма. Специалисты, однако, акцентируют на том, что положительный эффект от "горького" шоколада будет только в случае умеренного употребления.