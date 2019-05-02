Ученые советуют ежедневно употреблять черный шоколад
В ходе исследования, проведенного итальянскими учеными, выяснилось влияние черного шоколада на организм человека. Специалисты считают, что ежедневное употребление данного лакомства благоприятно скажется на здоровье.
Научное общество из Италии изучило свойства черного шоколада и его возможные риски для организма. Эксперты из Университета Аквила пришли к единому мнению, что лакомство способно оказывать положительное влияние на когнитивные функции головного мозга при регулярном употреблении. Данная сладость улучшает память, самочувствие и общее состояние человека. Ученые рекомендуют обязательно включить в ежедневный рацион черный шоколад людям преклонного возраста.
Полезные свойства в кондитерском изделии во многом зависят от пигментов флавоноидов, отвечающих за работу метаболизма. Специалисты, однако, акцентируют на том, что положительный эффект от "горького" шоколада будет только в случае умеренного употребления.
Научное общество из Италии изучило свойства черного шоколада и его возможные риски для организма. Эксперты из Университета Аквила пришли к единому мнению, что лакомство способно оказывать положительное влияние на когнитивные функции головного мозга при регулярном употреблении. Данная сладость улучшает память, самочувствие и общее состояние человека. Ученые рекомендуют обязательно включить в ежедневный рацион черный шоколад людям преклонного возраста.
Полезные свойства в кондитерском изделии во многом зависят от пигментов флавоноидов, отвечающих за работу метаболизма. Специалисты, однако, акцентируют на том, что положительный эффект от "горького" шоколада будет только в случае умеренного употребления.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 04:30