Владимир Пресняков поделился историей своего деда-фронтовика
Владимир Пресняков в связи с приближающимся праздником Победы решил поделиться историей своего деда-фронтовика. Родственник известного артиста не любил вспоминать прошлое, но всегда хранил продырявленный пулями китель.
Как отметил популярный певец в интервью Пятому каналу, в его семье принято жить настоящим, наслаждаться каждым новым мгновением, выжимая из него все хорошее, говорить о будущем. Никто из его родственников не любит возвращаться в прошлое. Таким был и дед артиста Петр Пресняков.
Предок знаменитости предпочитал не затрагивать в беседах с внуком тему войны. Он поделился только одной историей, связанной с хранившимся у него кителем, продырявленным пулями. Дед рассказал Преснякову, как попал под обстрел на выходе из холма. Артист собственными глазами видел отверстия на пиджаке.
Знаменитость скучает по родственнику, запомнившемуся ему улыбчивым и всегда шутившим оптимистом. Владимир Пресняков считает своего деда «отличным мужиком».
Как отметил популярный певец в интервью Пятому каналу, в его семье принято жить настоящим, наслаждаться каждым новым мгновением, выжимая из него все хорошее, говорить о будущем. Никто из его родственников не любит возвращаться в прошлое. Таким был и дед артиста Петр Пресняков.
Предок знаменитости предпочитал не затрагивать в беседах с внуком тему войны. Он поделился только одной историей, связанной с хранившимся у него кителем, продырявленным пулями. Дед рассказал Преснякову, как попал под обстрел на выходе из холма. Артист собственными глазами видел отверстия на пиджаке.
Знаменитость скучает по родственнику, запомнившемуся ему улыбчивым и всегда шутившим оптимистом. Владимир Пресняков считает своего деда «отличным мужиком».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:55