Владимир Пресняков поделился историей своего деда-фронтовика

Как отметил популярный певец в интервью Пятому каналу, в его семье принято жить настоящим, наслаждаться каждым новым мгновением, выжимая из него все хорошее, говорить о будущем. Никто из его родственников не любит возвращаться в прошлое. Таким был и дед артиста Петр Пресняков.Предок знаменитости предпочитал не затрагивать в беседах с внуком тему войны. Он поделился только одной историей, связанной с хранившимся у него кителем, продырявленным пулями. Дед рассказал Преснякову, как попал под обстрел на выходе из холма. Артист собственными глазами видел отверстия на пиджаке.Знаменитость скучает по родственнику, запомнившемуся ему улыбчивым и всегда шутившим оптимистом. Владимир Пресняков считает своего деда «отличным мужиком».