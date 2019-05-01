АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei готовит к выпуску первый телевизор с 5G-модулем
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Владимир Пресняков поделился историей своего деда-фронтовика

Владимир Пресняков в связи с приближающимся праздником Победы решил поделиться историей своего деда-фронтовика. Родственник известного артиста не любил вспоминать прошлое, но всегда хранил продырявленный пулями китель.
Владимир Пресняков поделился историей своего деда-фронтовика

Как отметил популярный певец в интервью Пятому каналу, в его семье принято жить настоящим, наслаждаться каждым новым мгновением, выжимая из него все хорошее, говорить о будущем. Никто из его родственников не любит возвращаться в прошлое. Таким был и дед артиста Петр Пресняков.

Предок знаменитости предпочитал не затрагивать в беседах с внуком тему войны. Он поделился только одной историей, связанной с хранившимся у него кителем, продырявленным пулями. Дед рассказал Преснякову, как попал под обстрел на выходе из холма. Артист собственными глазами видел отверстия на пиджаке.

Знаменитость скучает по родственнику, запомнившемуся ему улыбчивым и всегда шутившим оптимистом. Владимир Пресняков считает своего деда «отличным мужиком».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты признали авокадо экологически
Aston Martin представил Vantage AMR с
Вокалистка SEREBRO Елизавета Корнилова
Владимир Пресняков поделился историей
Huawei готовит к выпуску первый
Политолог из США выступил в Школе
Елена Малышева планирует худеть на
Lexus выпустит к 2021 году бюджетный
Звезда «Пятидесяти оттенков серого»
«Врываемся в май?!»: Певица Глюкоза
В Великобритании университет нанял на
Бывший глава Google Эрик Шмидт уходит
Филипп Киркоров в день рождения получил
Компания Samsung занимается разработкой
Пелагея в поздравлении с майскими
В Ле-Бурже впервые представят макет
В Сети появилось видео репетиции дочери
Meizu 17 может стать первым
Анжелика Варум рассказала о своем
Компания Valve представила шлем
Ученые обнаружили новый механизм
Анастасия Волочкова решила использовать
Apple не желает, чтобы потребители
Церковь отказала Петросяну в аннуляции
Ученые: Яблоки улучшают микрофлору
Психолог объяснил феномен популярности
Певец Сергей Захаров пережил
Анна Снаткина рассказала, почему
Ученые: куриные лапки очень полезны для
Кайли Дженнер поздравила с днем
Просмотреть все новости