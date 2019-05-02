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Фитнес-модель Валерия Барченко рассказала о вредных для женской красоты продуктах

Спортсменка и фитнес-модель Валерия Барченко рассказала о вредных для здоровья и женской красоты продуктах. По ее мнению, их следует полностью исключить из рациона, чтобы продлить себе молодость и сохранить привлекательность.
Фитнес-модель Валерия Барченко рассказала о вредных для женской красоты продуктах

В списке наименее полезных продуктов модель выделяет соль, называя ее ненужной добавкой, мешающей чувствовать себя бодро по утрам. Валерия Барченко объясняет, что соленая пища провоцирует задержку жидкости в организме, что приводит к отекам и увеличению массы тела. Чтобы справиться с избыточным весом, спортсменка рекомендует снизить количество употребления добавки или вовсе исключить. Вредными для здоровья и красоты девушка считает фастфуд, газированные напитки, полуфабрикаты и майонез. Такие продукты могут нанести урон пищеварительной системе, а также увеличить риск заболеваний ЖКТ.

Женщинам после 40 лет Барченко советует внимательно следить за рационом, так как контролировать вес в этом возрасте гораздо сложнее. Следует минимизировать употребление таких калорийных овощей, как картофель и морковь. Пагубное влияние оказывает и алкоголь, способный обезвоживать организм и вызывать сухость кожи, что провоцирует преждевременное старение и морщины. Фитнес-модель рекомендует пересмотреть свои взгляды на кофе, так как он вымывает кальций из организма. Пить его стоит не чаще одной чашки в день.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 02:20

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