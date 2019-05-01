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Политолог из США выступил в Школе молодого политика в Санкт-Петербурге

Руководство Школы молодого политика в Санкт-Петербурге организовало мероприятие с участием Бенджамина Шефнера, политолога из США. На встрече, состоявшейся 30 апреля, присутствовали свыше 140 человек.
Политолог из США выступил в Школе молодого политика в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы VI созыва Илья Костунов, возглавляющий Школу, перед началом мероприятия обратился к присутствующим. Он отметил, что многие из них летом станут участниками избирательной кампании на уровне муниципалитетов, поэтому им важно узнать ее детали от человека, лично знакомого с процессом.

Шефнер после окончания учебы в Университете Вермонта шесть месяцев стажировался в конгрессе США, а также участвовал в предвыборных кампаниях штата. Молодой политолог сам обходил избирателей, обзванивал всех, привлекал к работе волонтеров. В данный момент он преподает английский язык в одной из специализированных школ Петербурга.

На встрече с российской молодежью иностранный эксперт рассказал об особенностях американских выборов, об устройстве избирательного штаба. Шефнер посоветовал, как правильно организовать работу агитаторов, акцентировал внимание на вопросах, касающихся политической рекламы, пожертвований и этических моментов.

Американский политолог, кроме прочтения лекции, напрямую общался с присутствующими. Эксперт ответил на ряд наиболее часто задаваемых вопросов. Например, Шефнер объяснил: подкупом электората может считаться, если кандидат решил угостить избирателя кусочком пиццы. В конце мероприятия политолог поблагодарил за внимание и выразил надежду на новую встречу, пишет «ПолитЭксперт».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:20

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